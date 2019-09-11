У Білій Церкві відкрили інноваційне виробництво препаратів з плазми крові

20 вересня у Білій Церкві відбулося відкриття збудованого з «нуля» заводу -фракціонатора плазми крові, який буде виготовляти життєво необхідні ліки. На відкритті заводу були присутні президент компанії «Біофарма» Костянтин Єфименко, засновник компанії UFuture Василь Хмельницький та засновник і головний виконавчий директор інвестиційного фонду Horizon Capital Олена Кошарна. Саме вони й перерізали символічну червону стрічку, що ознаменувало офіційний початок роботи заводу. Гостям заходу, а серед них були міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька та голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, запропонували екскурсію по новому заводу, а також презентували концерт за участю оркестру НАОНІ, талановитих співачок з Білої Церкви – Вероніки Морської та Олени Луценко, групи «Друга ріка» та інших. Ведучими заходу стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Гостям демонстрували фотовиставку з будівництва заводу

«Ми повинні відійти від старих технологій переливання свіжої крові, адже при такій технології передаються й віруси. 330 тис людей в Україні ВІЛ-інфіковані, близько 2 млн. людей хворі на гепати С. Якщо ми переливаємо альбумін чи імуноглобулін, то потрапляння вірусів в організм повністю виключається, тому що очистка препарату робить його безпечним. І завдяки саме такому заводу Україна відходить від старих технологій. Коли наш завод запрацює на повну проектну потужність, то тисячі людей в день будуть врятовані. Сьогодні «Біофарма» постачає свою продукцію в 30 країн світу, де мешкає 3, 5 млрд населення. При цьому наші препарати будуть втричі дешевші за імпортні», - сказав на відкритті заводу президент «Біофарми» Костянтин Єфименко.

Всіх охочих запросили на екскурсію новим заводом

Завод розпочав свою роботу на території вітчизняного науково-виробничого комплексу «Біофарма». Це єдиний завод у Східній Європі , який оснащений за новітніми стандартами, що забезпечує високотехнологічне виробництво. Завод зможе переробляти до 1 млн. літрів плазми крові. На заводі вироблятимуть: фактор VIII – життєво необхідний препарат для хворих на гемофілію; альбумін – препарат для відновлення та підтримання об’єму циркуляції крові при травмах та операціях, імуноглобуліни – білки крові, що посилюють здатність організму чинити опір хворобам. Відкриття такого заводу в Білій Церкві ставить Україну на один рівень зі США, Австралією та Німеччиною, адже наша держава відтепер виходить на світовий ринок з медичними препаратами, виробництво яких потребує власної науково-дослідницької бази, високої культури виробництва, розвитку інфраструктури донорства за найвищими стандартами.

На заводі вже працюють працівники та виготовляється продукція

Упродовж наступних 5 років «Біофарма» зможе збільшити експортний потенціал з $15 до 200 млн. Насамперед, виробництво призначене для задоволення потреб вітчизняної медицини, яка отримала змогу зменшити імпорт препаратів крові. Наразі видатки бюджету у цьому сегментів становлять близько $345 млн. Здешевлення закупівель за рахунок вітчизняних ліків від «Біофарми» дозволить зекономити близько $100 млн.

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Наразі «Біофарма» - один з найбільших платників податків у Білій Церкві. Обсяг податків, які надходять до державного та місцевих бюджетів становить 150 млн. грн. Нове виробництво зумовить зростання податкових платежів удвічі.

Завод збудований так, що екскурсії не заважають виробничому процесу

Також нове виробництво дозволить не утилізувати зібрану по Україні плазму крові, а переробляти її на вкрай необхідні для низки категорій хворих ліки. Щороку нині в Україні утилізується понад 100 тон плазми, на це витрачається майже $5 млн бюджетних коштів.

Обладнання заводу з фракціонування плазми виготовлене такими світовими лідерами, як Stalmas, Olsa,GEA Westfalia, General Elektric healthcare, Pall, Steriline. У підприємство інвестовано $75 млн, зокрема й коштів іноземних інвесторів, а саме фонд Horizon Capital. Основними конкурентами новоствореного заводу на міжнародних ринках стануть компанії з Австрії, ПАР та Китаю.





На сцені - оркестр НАОНІ

«У «Біофарму» вкладено $75 млн. Найголовніше те, що ми створили завод, ліки з якого будуть на 30-40% дешевше за імпортні при такій же якості. Тут працюють професіонали. Люди не поїхали за кордоном, а в Україні досягають успіху. Ми платимо понад 150 млн. грн податків на рік, а із запуском заводу будемо платити сотні мільйонів, а це зарплати і пенсії. Треба таку створити в державі екосистему, щоб тут більше будувалося заводів, а не постачати сировину за кордон. Адже світ не зацікавлений в тому, щоб ми розвивали своє виробництво. Всі хочуть, щоб ми тільки купували у них, піднімали їх економіку», - зауважив засновник компанії UFuture та інвестор «Біофарми» Василь Хмельницький на відкритті заводу.

Гостям заходу запропонували екскурсію по заводу, насичену концертну програму та фуршет

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А напередодні відкриття, 19 вересня, у готелі «Хілтон» відбувся Міжнародний форум з питань компонентів та препаратів крові за участю міжнародних експертів та вітчизняних лікарів, які обговорили важливі аспекти реформування служби крові в Україні та шляхи вирішення існуючих проблем. Окрім трьох пленарних засідань, обговорення відбувалися у більш вузькому колі на 4 секціях: імунні технології в медицині, актуальні питання лікування гемофілії, застосування імунобіологічних препаратів крові в акушерстві та служба крові.

Міжнародний форум з питань компонентів та препаратів крові

Без перебільшення, сьогоднішній захід – подія не лише для Білої Церкви, а й України та світу. Адже білоцерківських завод тепер знатимуть на усіх материках, де працюють аналогічні заводи-конкуренти.