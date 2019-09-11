Білій Церкві - 987 років!

Цього року білоцерківці святкують день народження рідного міста 14 вересня. На відміну від минулорічного свята під дощем, сьогодні небо, хоч і хмарилося зранку, все ж подарувало чудову сонячну погоду. У центрі міста стільки локацій, що будь-хто може знайти собі те, що йому найцікавіше, найближче чи найсмачніше! Тож не сидіть вдома, приходьте на свято!

Традиційно заходи з нагоди Дня міста, а нашій рідній Білій Церкві вже 987 років, розпочалися покладанням квітів до пам’ятника засновнику міста - князю Ярославу Мудрому. Музичну композицію на Замковій горі виконали учні школи мистецтв №5.

Затим урочистою ходою містяни вирушили до площі біля БК «Сільмаш», де відбулося урочисте відкриття свята та Дефіляда за участю місцевих підприємств. А члени клубів Академії пенсіонерів, що діє при Благодійному фонді Костянтина Єфименка, влаштували святковий концерт на Замковій горі.

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Починаючи з 12:00 увагу містян привертають найрізноманітніші локації. У самому парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка можна придбати різноманітні вазони та прикраси, а також познайомитися з виставкою Білоцерківського краєзнавчого музею.

Біля парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка можна подивитися на лицарський турнір, а для маленьких воїнів діє відповідна окрема зона.

По вул. Л. Курбаса розмістилося стільки пасічників зі своєю солодкою та корисною продукцією, що не помітити їх неможливо. Бджолярі постаралися зробити й фотозону для діток та дорослих.

А вище до Торгової площі запах меду перебиває смачнючий запах шашлику. Вартість: від 60 грн за 100 грн м’ясного продукту. Можна купити кільце ковбаски приблизно за 200 грн чи свинячу рульку, запечену на величезній сковороді за 400 грн. До м’яса пропонуються овочі-гриль та салати.

А якщо їсти не хочеться, то є на що подивитися. Біля будинку, де розташоване БТІ, розміщена спортивна локація, по центру – виставка ретро-автомобілей та мотоциклів. До речі, можна не лише сфотографувати таке авто, а й посидіти в ньому

Підприємства нашого міста демонструють свою продукцію, приміром ТОВ «Транссіті» пригнало на Торгову площу кілька автобусів. Мабуть, натякає містянам, що такі можуть їздити і в нашому місті, звісно ж, якщо погодимося на економічно обґрунтовану з точки зору перевізника вартість проїзду.

Також на Торговій площі можна побачити презентацію робіт Територіального центру, а поруч розмістилися автівки поліції, піротехнічної служби та автомобіль швидкої допомоги, де можна здати аналіз на ВІЛ.

А студенти медичного коледжу навчать, як надавати першу допомогу та виміряють тиск. Цю зону ви швидко знайдете, адже діткам дуже подобається включати у машині поліцейського сирену та клаксон.

Також біля виконкому стоять кілька палаток, де архітектори нашого міста облаштували виставку своїх проектів «Місто майбутнього». Для деяких глядачів таке майбутнє видалося ну дуже далеким майбутнім…

Також на Торговій площі є виставка старих фото Білої Церкви.

На вул. Я. Мудрого стоять майстри зі своїми виробами: тут і варене власноруч мило, і різноманітні ляльки, пошиті власними руками, і вишиванки, і розмальовані дощечки, і картини, і безліч різноманітних прикрас, і глиняні вироби, і звірятка із сіна. Аж очі розбігаються! Приміром вартість домашнього мила від 35 до 60 грн.

На площі ім. Т. Г. Шевченка облаштували зону для дітей. Поки учні музичних шкіл та шкіл мистецтв виступають на сцені, гуртки позашкільної освіти презентують свої знання. Вони вчать дітей малювати, ліпити, вирізати тощо.

А якщо ви вже втомилися від загального шуму та різноманіття різних локацій, можете сміливо вирушати в парк «Олександрія», де оркестр театру Саксаганського потішить присутніх своїм концертом.

І, насамкінець, з 18:00 в центрі міста - гурт «ROCK YOU», хедлайнер – Джамала.

Зі святом, білоцерківці!