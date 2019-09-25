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Увага! 17 вересня буде перекрито рух на Торговій площі

  • Середа, вер. 11 2019
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Увага! 17 вересня буде перекрито рух на Торговій площі

10 вересня членами виконавчого комітету було прийнято рішення про деякі питання організації та проведення  Дня рятівника.

Так, виконавчий комітет сприятиме в організації та проведенні урочистих заходів до Дня рятівника у місті Біла Церква, які відбуватимуться 17 вересня 2019 року.

Місцем для проведення заходу визначено  територію на Торговій площі.

Для уникнення дорожньо-транспортних пригод та підвищення безпеки дорожнього руху 17 вересня ц.р. з 07.30 до 15.00 буде обмежено дорожній рух, шляхом перекриття вул. Леся Курбаса, Торгової площі від вул. Богдана Хмельницького. Заїзд здійснюватиметься з вул. Ярослава Мудрого (біля міськвиконкому).

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