У Білій Церкві пролунали перші шкільні дзвоники

Цього року за учнівські парти сядуть близько 20 700 учнів, з них - 2223 - це першокласники. Святкові лінійки розпочалися о 9 ранку і тривали доволі недовго, очевидно враховуючи попередній негативний досвід, коли діти втрачали свідомість від спеки.

Новий навчальний рік стане другим за рахунком, як в Україні стартувала шкільна реформа. У минулому році зміни почалися у перших класах всіх без винятку українських шкіл, які перевели на навчання за принципами «Нової української школи». За її стандартами цього року навчатиметься 1 млн дітей в Україні.

Загальні інвестиції держави в «Нову українську школу» склали близько 7 млрд грн. У 2018 році білоцерківські заклади освіти отримали на ці цілі 6, 75 млн. грн. У цьому році розмір фінансування за програмою "Нова українська школа" становить 5, 38 млн. грн для Білої Церкви.

На школяриків цього року чекають такі новації:

Першачків будуть брати до школи без співбесіди, вони будуть зараховані до шкіл за місцем реєстрації. Вибрати іншу школу можна, проте лише за наявності вільних місць після прийому «своїх» учнів. У такому випадку можливий конкурс.

Шкільна форма не обов’язкова

Нове меню для шкільних їдалень. Щоправда, по системі "шведський стіл" у Білій Церкві поки харчувати не будуть. Начальник управління освіти і науки БМР Юрій Петрик дав доручення директорам шкіл вивчити цей досвід на прикладі Києва.

Учні молодших класів (1-4 класи) повинні носити світловідбивні жилети для зменшення кількості ДТП за участю дітей

Електронний учнівський квиток замість звичайних учнівських квитків. Це дозволить батькам відстежувати переміщення дитини містом за допомогою спеціального додатку. У Білій Церкві така система діє в Першій гімназії.

Учнів вчитимуть не лише вчителі, за відсутності профільного вчителя окремі уроки зможе проводити гурток або організація з хорошими фахівцями.

Оцінки школярів вчителю заборонено публічно оголошувати

З вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання - сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем. Положення, яке регулюватиме кожну з цих форм, були затверджені наказом МОН та набрали чинності 20 серпня 2019 року.

Шкільні канікули

Міністерство освіти України склало рекомендаційний план щодо дат шкільних канікул на навчальний рік 2019-2020.

Осінні канікули: 28 жовтня - 3 листопада включно.

Зимові канікули: 23 грудня - 7 січня включно.

Весняні канікули: 23 березня - 29 березня включно.

Крім того, в новому навчальному році у школярів буде п'ять додаткових вихідних: 14 жовтня, 9 березня, 20 квітня, 1 травня, 11 травня.