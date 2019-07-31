Білоцерківці вшанували пам'ять захисників України

29 серпня у Білій Церкві відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті захисників України. Ця дата встановлена вперше цього року Указом Президента України. День обраний не випадково. Адже наприкінці серпня 2014 року, після запеклих боїв, бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. За офіційними даними, біля Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон, 84 досі вважаються зниклими безвісти. Саме 29 серпня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

У Книзі пам’яті полеглих за Україну вказані всі втрати, яких зазнала Україна під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил. Так ось, станом на 7 травня 2019 року в неї внесено 4125 імен загиблих бійців Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, МВС, окремих батальйонів МВС та Міноборони, інших підрозділів та формувань.

У Білій Церкві цього дня відбулося покладання квітів до стендів з портерами загиблих воїнів, а таких у нас – 44.

1. Авраменко Андрій Миколайович 29.10.2014 2. Багнюк Олександр Олександрович 12.09.2014 3. Бондаренко Володимир Олександрович 31.08.2014 4. Бублієнко Роман Володимирович 01.02.2017 5. Войтенко Іван В'ячеславович 27.07.2018 6. Воробйов Владислав Валентинович 14.07.2014 7. Гончаренко Василь Володимирович 07.09.2014 8. Григор Руслан Петрович 29.10.2014 9. Зінченко Андрій Сергійович 08.10.2016 10. Каплуненко Ігор Валентинович 05.01.2015 11. Коломієць Віталій Валентинович 29.08.2016 12. Ляпін Юрій Олегович 19.07.2014 13. Макаров Владислав Романович 03.04.2017 14. Нехай Олександр Володимирович 14.07.2014 15. Ольшевський Ярослав Борисович 04.03.2015 16. Слюсар Олександр Михайлович 17.08.2016 17. Павленко Дмитро Петрович 19.05.2016 18. Павлуша Сергій Валерійович 14.07.2014 19. Павлюк Ярослав Володимирович 17.12.2016 20. Попов Андрій Миколайович 27.06.2016 21. Романчук Анатолій Михайлович 27.07.2014 22. Савуляк Володимир Іванович 23.09.2014 23. Сарнавський Євгеній Вікторович 15.06.2017 24. Саюк Микола Олександрович 01.11.2016 25. Сломчинський Максим Олегович 29.11.2016 26. Соловйов Юрій Вікторович 29.08.2014 27. Стрельчук Олександр Анатолійович 11.05.2015 28. Тіщенко Сергій Володимирович 13.08.2014 29. Томашук Олег Володимирович 21.03.2017 30. Філіпчук Олександр Володимирович 09.05.2016 31. Чмелівський Віталій Володимирович 09.10.2014 32. Чоп Сергій Миколайович 08.12.2014 33. Шайдюк Віталій Вікторович 02.02.2015 34. Шикера Олександр Григорович 28.05.2016 35. Шкурко Олександр Вікторович 01.10.2014 36. Щербань Владислав Михайлович 09.08.2014 37. Якубенко Олександр Валерійович 10.07.2014 38. Яцун Олександр Васильович 19.04.2015 39. Чумак Дмитро Сергійович 15.02.2015 40. Майданік Сергій Анатолійович 23.11.2018 41. Павлюк Ярослав Ярославович 30.01.2017 42. Козак Володимир Миколайович 20.01.2015 43. Сельцов Віктор Анатолійович 04.12.2016 44. Мазур Павло Васильович 21.08.2014

Також учасники заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. А затим покладання квітів відбулося на могилах військовослужбовців на Алеї Героїв (кладовище «Сухий Яр»). Також освітяни у БЗШ №5, 6, 11, 22, БСШ №12, БСШ № 19 та БНВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання загиблих випускників своїх закладів, які віддали життя за цілісність нашої держави в зоні АТО (ООС).

Цього ж дня в центральній бібліотеці відбулася година пам’яті «Серпневе пекло 2014», під час якої презентували книгу Анатолія Гая «Вогняні рубежі прапороносців», присвячену 72-й ОМБР ім. Чорних Запорожців.

За матеріалами сайту БМР