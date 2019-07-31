Білоцерківці вшанували пам'ять захисників України

У Книзі пам’яті полеглих за Україну вказані всі втрати, яких зазнала Україна під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил. Так ось, станом на 7 травня 2019 року в неї внесено 4125 імен загиблих бійців Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, МВС, окремих батальйонів МВС та Міноборони, інших підрозділів та формувань.
У Білій Церкві цього дня відбулося покладання квітів до стендів з портерами загиблих воїнів, а таких у нас – 44.
|1.
|Авраменко Андрій Миколайович
|29.10.2014
|2.
|Багнюк Олександр Олександрович
|12.09.2014
|3.
|Бондаренко Володимир Олександрович
|31.08.2014
|4.
|Бублієнко Роман Володимирович
|01.02.2017
|5.
|Войтенко Іван В'ячеславович
|27.07.2018
|6.
|Воробйов Владислав Валентинович
|14.07.2014
|7.
|Гончаренко Василь Володимирович
|07.09.2014
|8.
|Григор Руслан Петрович
|29.10.2014
|9.
|Зінченко Андрій Сергійович
|08.10.2016
|10.
|Каплуненко Ігор Валентинович
|05.01.2015
|11.
|Коломієць Віталій Валентинович
|29.08.2016
|12.
|Ляпін Юрій Олегович
|19.07.2014
|13.
|Макаров Владислав Романович
|03.04.2017
|14.
|Нехай Олександр Володимирович
|14.07.2014
|15.
|Ольшевський Ярослав Борисович
|04.03.2015
|16.
|Слюсар Олександр Михайлович
|17.08.2016
|17.
|Павленко Дмитро Петрович
|19.05.2016
|18.
|Павлуша Сергій Валерійович
|14.07.2014
|19.
|Павлюк Ярослав Володимирович
|17.12.2016
|20.
|Попов Андрій Миколайович
|27.06.2016
|21.
|Романчук Анатолій Михайлович
|27.07.2014
|22.
|Савуляк Володимир Іванович
|23.09.2014
|23.
|Сарнавський Євгеній Вікторович
|15.06.2017
|24.
|Саюк Микола Олександрович
|01.11.2016
|25.
|Сломчинський Максим Олегович
|29.11.2016
|26.
|Соловйов Юрій Вікторович
|29.08.2014
|27.
|Стрельчук Олександр Анатолійович
|11.05.2015
|28.
|Тіщенко Сергій Володимирович
|13.08.2014
|29.
|Томашук Олег Володимирович
|21.03.2017
|30.
|Філіпчук Олександр Володимирович
|09.05.2016
|31.
|Чмелівський Віталій Володимирович
|09.10.2014
|32.
|Чоп Сергій Миколайович
|08.12.2014
|33.
|Шайдюк Віталій Вікторович
|02.02.2015
|34.
|Шикера Олександр Григорович
|28.05.2016
|35.
|Шкурко Олександр Вікторович
|01.10.2014
|36.
|Щербань Владислав Михайлович
|09.08.2014
|37.
|Якубенко Олександр Валерійович
|10.07.2014
|38.
|Яцун Олександр Васильович
|19.04.2015
|39.
|Чумак Дмитро Сергійович
|15.02.2015
|40.
|Майданік Сергій Анатолійович
|23.11.2018
|41.
|Павлюк Ярослав Ярославович
|30.01.2017
|42.
|Козак Володимир Миколайович
|20.01.2015
|43.
|Сельцов Віктор Анатолійович
|04.12.2016
|44.
|Мазур Павло Васильович
|21.08.2014
Також учасники заходу вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. А затим покладання квітів відбулося на могилах військовослужбовців на Алеї Героїв (кладовище «Сухий Яр»). Також освітяни у БЗШ №5, 6, 11, 22, БСШ №12, БСШ № 19 та БНВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання загиблих випускників своїх закладів, які віддали життя за цілісність нашої держави в зоні АТО (ООС).
Цього ж дня в центральній бібліотеці відбулася година пам’яті «Серпневе пекло 2014», під час якої презентували книгу Анатолія Гая «Вогняні рубежі прапороносців», присвячену 72-й ОМБР ім. Чорних Запорожців.