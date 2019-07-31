Майстер-клас «Лін-системи щоденного менеджменту» у Білій Церкві

Друзі, а ми дуже хочемо аби про лін-методологію знав кожен підприємець! Адже наше кредо: "Разом до мільйона". Тож до Дня підприємця ми підготували для вас сюрприз: майстер-клас «Лін-системи щоденного менеджменту»! Завдяки спонсору заходу вхід вільний!

Життя базується на звичках. Ефективне життя базується на ефективних звичках. А Лін-бізнес базується на Лін-звичках менеджменту всіх рівнів!

Сьогодні компанії вже не конкурують продуктами. Компанії конкурують системами менеджменту. Саме тому на майстер-класі для прогресивних підприємців «Лін-системи щоденного менеджменту» ми відкриємо універсальний рецепт, за яким ваш бізнес зможе нарощувати ефективність день від дня завдяки Лін-звичкам.



На майстер-класі ви дізнаєтеся:

Про три звички, які дозволять вашій компанії створити конкурентну операційну систему

Як закласти стійкий «фундамент» для стабільної роботи?

Як створити «розумне» виробниче середовище, що само повідомляє вам про проблеми?

Як зробити так, щоб у вашій компанії кожен долучився до вирішення кореневих причин проблем?





Ведучі:

Команда On-Lean

Григорій Бердніков - керуючий партнер: має більш ніж 15 років досвіду у виробництві та широкий досвід по впровадженню ЛІН-підходу на виробничих підприємтсвах.

Спеціалізація:

▪ Налаштування систем потокового виробництва

▪ Балансування процесів

▪ Стандартизація і стабілізація процесів

▪ Навчання методам вирішення проблем з використанням наукового підходу

▪ Виробниче навчання персоналу

▪ Розвиток системи наставництва

▪ Підвищення ефективності роботи обладнання

▪ Розгортання систем щоденного менеджменту

Анна Янковець - керуючий партнер: має великий досвід в сфері підготовки персоналу до Лін-трансформації як виробничих, так і сервісних компаній.

Спеціалізація:

▪ Підвищення ефективності сервісних процесів і проектного управління

▪ Розгортання стратегії і цілей компанії до рівня виконавців за методикою Hoshin Kanri

▪ Впровадження системного підходу до вирішення проблем

▪ Стабілізація і стандартизація процесів

▪ Раціоналізація робочого простору

▪ Розробка та проведення відкритих навчальних програм

▪ Підвищення ефективності потоків створення цінності



29.08 о 14.00

Коворкінг SMART, бульвар М. Грушевського 13й, поверх 8

Реєстрація тут: http://bit.ly/2MYL45m

Вхід вільний!

Ну і незмінно від Бізнес-клубу Інлідер кава/чай, смаколики та цікавий розіграш гарантовано!

P.S. і прихопіть з собою візитівки