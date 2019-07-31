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Майстер-клас «Лін-системи щоденного менеджменту» у Білій Церкві

  • Вівторок, серп. 27 2019
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Майстер-клас «Лін-системи щоденного менеджменту» у Білій Церкві

Друзі, а ми дуже хочемо аби про лін-методологію знав кожен підприємець! Адже наше кредо: "Разом до мільйона". Тож до Дня підприємця ми підготували для вас сюрприз: майстер-клас «Лін-системи щоденного менеджменту»! Завдяки спонсору заходу вхід вільний!

Життя базується на звичках. Ефективне життя базується на ефективних звичках. А Лін-бізнес базується на Лін-звичках менеджменту всіх рівнів!

Сьогодні компанії вже не конкурують продуктами. Компанії конкурують системами менеджменту. Саме тому на майстер-класі для прогресивних підприємців «Лін-системи щоденного менеджменту» ми відкриємо універсальний рецепт, за яким ваш бізнес зможе нарощувати ефективність день від дня завдяки Лін-звичкам.

На майстер-класі ви дізнаєтеся:
✅ Про три звички, які дозволять вашій компанії створити конкурентну операційну систему
✅ Як закласти стійкий «фундамент» для стабільної роботи?
✅ Як створити «розумне» виробниче середовище, що само повідомляє вам про проблеми?
✅ Як зробити так, щоб у вашій компанії кожен долучився до вирішення кореневих причин проблем?

Ведучі:

Команда On-Lean

Григорій Бердніков - керуючий партнер: має більш ніж 15 років досвіду у виробництві та широкий досвід по впровадженню ЛІН-підходу на виробничих підприємтсвах.

Спеціалізація:
▪ Налаштування систем потокового виробництва
▪ Балансування процесів
▪ Стандартизація і стабілізація процесів
▪ Навчання методам вирішення проблем з використанням наукового підходу
▪ Виробниче навчання персоналу
▪ Розвиток системи наставництва
▪ Підвищення ефективності роботи обладнання
▪ Розгортання систем щоденного менеджменту

Анна Янковець - керуючий партнер: має великий досвід в сфері підготовки персоналу до Лін-трансформації як виробничих, так і сервісних компаній.

Спеціалізація:

▪ Підвищення ефективності сервісних процесів і проектного управління
▪ Розгортання стратегії і цілей компанії до рівня виконавців за методикою Hoshin Kanri
▪ Впровадження системного підходу до вирішення проблем
▪ Стабілізація і стандартизація процесів
▪ Раціоналізація робочого простору
▪ Розробка та проведення відкритих навчальних програм
▪ Підвищення ефективності потоків створення цінності


29.08 о 14.00
Коворкінг SMART, бульвар М. Грушевського 13й, поверх 8
Реєстрація тут: http://bit.ly/2MYL45m
Вхід вільний!

Ну і незмінно від Бізнес-клубу Інлідер кава/чай, смаколики та цікавий розіграш гарантовано!

P.S. і прихопіть з собою візитівки

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