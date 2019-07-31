Білоцерківці відзначили День Державного Прапора України

23 серпня відзначають День Державного Прапора України. На загальнодержавному рівні свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» від 23.08.2004. 23 серпня 1991 року — після провалу путчу в Москві — група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком УАПЦ Петром Бойком. Цей стяг як реліквія, урочисто зберігається донині під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.

Урочистості відбулися не лише в Україні, але й в Білій Церкві. Перед приміщенням Білоцерківської міської ради з привітальним словом до присутніх звернувся виконуючий обов’язки міського голови, секретар міськради Вадим Кошель. Ведуча заходу назвала імена тих білоцерківських учнів, спортсменів та військових, які прославляють нашу державу під українським прапором та захищають її рубежі. А саме: чемпіони України, майстри спорту Анна Мазуркевич, Валентин Бабій (вільна боротьба), Ольга Кулинич (велосипедний спорт), чемпіони Європи, майстри спорту Юлія Лесковець, Нарек Погосян (вільна боротьба ), Оксана Клячина (велосипедний спорт), чемпіони світу, майстри спорту Микита Алексєєв, Олександр Грушин (греко-римська боротьба), Ольга Єсіна (параолімпійка, фехтування на візках). Чемпіон України Марк Падун у складі команди світового рівня «Бахрейн-Меріда» виграв міжнародну багатоденну гонку Adriatica Ionica Race і став третій українцем, якому вдалося перемогти у змаганнях такого рівня. На сьогодні він єдиний професійний гонщик, який представляє Україну.

Також з прапором на сцену піднімалися творчі особистості за почесними нагородами у міжнародних конкурсах і фестивалях, серед яких білоцерківці Катерина Зінченко, Даря Савченко, Нікіта Болобан, Максим Григоренко, Анастасія Горбан, Вікторія Кравченко, Катерина Баліцька, Крістіна Дзядевич, Катерина Бечко та інші.

Школярі також прославляють рідне місто. Переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН-України стали Марія Яковенко, Дмитро Михайлюк, Анастасія Падлевська, Даніїл Мачулін, Артем Кузавка та Анна Никоненко.

Звісно під прапором України боронять нашу державу військовослужбовці ось уже 5 рік поспіль в зоні проведення ООС. Військові 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців з нагоди свята отримали відзнаки – підполковник Костянтин Мироненко (Козацький хрест, ІІІ ступеня), підполковник Антон Сусловець (Козацький хрест, І ступеня), капітан Ріхард Поп (Козацький хрест, ІІ ступеня). Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня майори Віктор Скатерной, Володимир Дяченко, капітани Ріхард Поп, Роман Дармограй, старший лейтенант Андрій Верхогляд, молодший лейтенант Микола Климець. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Орденом за Мужність ІІІ ступеня нагородженні підполковник Артем Багінський та старший лейтенант Руслан Сулименко.

До урочистої церемонії підняття Державного Прапора України запросили:

Сергія Будзу, майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, учасника 29, 30, 31 Олімпійських ігор, переможця Кубку Європи зі спортивної ходьби-2019

Катерину Тонкошкуренко, ученицю 6 класу Білоцерківської школи мистецтв №1, переможниці Всеукраїнських конкурсів юних піаністів, володарка диплому Національної спілки композиторів України

Максима Василенка, білоцерківського скульптора, який виготовив пам’ятники Олександрі Браницькій, Григорію Потьомкіну, загиблим вогнеборцям, скульптурну композицію «Лелеченя», «Кобзар», погруддя Івана Нечуя-Левицького, скульптуру Козак-Бігун.

Сергія Антонюка, артиста вищої категорії оркестру 72 ОМБР ім.. Чорних Запорожців, у 2014 році був головним сержантом розвідувального взводу 3 механізованого батальйону, відслужив в армії 25 років.

Анастасію Падлевську, ученицю БНВО «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня», переможниця міського, обласного та всеукраїнського етапів конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Історія України»

Олександра Несвідоміна, працівника батальйону патрульної поліції, має відзнаку міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції України за зразкове виконання посадових обов’язків секретар Білоцерківської міськради обов’язки міського голови.

Україну знають в 45 країнах світу завдяки й білоцерківським підприємства, які експортують туди свою продукцію, а це: ТОВ «Маревен Фуд Україна», «Завод пакувального обладнання «Термопак», НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», Білоцерківський завод «Трібо», «Білоцерківхлібопродукт», «Фармацевтичний завод «Біофарма», «Деметра-Агро», Білоцерківське учбово-виробниче підприємство УТОС, ПРАТ «Білоцерківський консервний завод», Група компаній «Росава».

Сумлінно оберігають державний прапор поліцейські, головним завданням яких є забезпечення публічної безпеки і порядку, протидія злочинності та допомога тим, хто цього потребує. А тому під час урочистостей привітали також батальйон патрульної поліції в м. Біла Церква, який відзначає свою Першу річницю. Від імені поліцейських білоцерківців вітали начальник відділу чергової служби, старший лейтенант поліції Максим Єрмаков та командир батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква, старший лейтенант поліції Василь Коряк.

А музичним подарунком до свята стали виступи викладачів Білоцерківської школи мистецтв №1: Яни Антоненко, Наталії Некраш та Інни Бомко, а також ансамблю бандуристок Білоцерківської школи мистецтв №5 (керівник - Заслужений працівник культури України Раїса Томащук), солістів Тетяни Майстренка та Віталія Томащука.