Білоцерківці святкують Преображення Господнє

19 серпня віряни святкують Преображення Господнє, а в народі цей день називається Яблучним Спасом. Після завершення літургії священники освячують фрукти, які приносять в кошиках до церкви миряни. Заведено в цей день пригощати всіх яблуками та їсти їх самим. Також у цей день святять мед та воду.

Свято Преображення Господнього встановлено на спомин про подію, яку описали євангелісти Матвій, Марк та Лука. Одного дня Ісус Христос узяв із собою трьох апостолів: Петра, Яковата Івана, — і привів їх на «високу гору», яку часто ототожнюють з горою Фавор. Там на їхніх очах він «переобразився»: його вбрання стало сліпучо білим, а обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього, уособлюючи Закон і пророків, з'явився Мойсей та Ілля. Світла «ясна» хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив: «Це — мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте».

Апостоли злякалися і впали на землю, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: "Встаньте й не бійтеся". Коли ж учні підняли свої очі, то нікого, крім Ісуса, не побачили. Господь заборонив їм розповідати про те, що вони побачили до того часу, поки Син Людський не воскресне з мертвих.

Ця дата відзначена в календарі з метою нагадати віруючим про очищення душі, самовдосконалення, преображення власного "я".

Прийнято в цей день освячувати яблука, груші, виноград та інші плоди, адже віруючі люди раніше приносили у храм різні фрукти як свою жертву Богу.

У Білій Церкві для Преображенського собору це ще й храмове свято.