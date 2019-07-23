Державній ветеринарній службі м. Біла Церква - 25!

11 серпня своє професійне свято відзначили працівники ветеринарної медицини. У Білій Церкві мешкає майже 2000 осіб, які мають освіту ветеринара, а тому це свято охоплює значну частину мешканців міста. Нині ветеринарна служба – це не лише допомога тваринам. Сьогодні вона має повноваження по контролю за якістю харчових продуктів, води, ґрунтів, атмосфери. 9 серпня, напередодні професійного свята, у приміщенні Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені П.К. Саксаганського відбулися урочистості з нагоди Дня працівника ветеринарної медицини, а також 25-річчя з дня створення Державної служби ветеринарної медицини м. Біла Церква.

На святкування завітало майже 150 осіб. Привітати винуватців свята та вручити грамоти та подяки приїхали начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Олена Матвієнко, секретар Білоцерківської міськради Вадим Кошель, голова Білоцерківської райради Володимир Шевченко, перший проректор БНАУ Віталій Новак, заступник директора з наукової роботи, міжнародних відносин та інформаційно-наукового забезпечення ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Андрій Меженський, представник Білоцерківської поліції Андрій Семеренко, голова Білоцерківського районного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу Володимир Василенко та інші.

Зокрема Андрій Меженський зазначив: «Білоцерківська міська державна лабораторія Держпродспоживслужби отримала атестат акредитації ISO17025, що засвідчує: лабораторія працює згідно з вимогами державних та світових стандартів. В Україні лишилося лише дві міські лабораторії – у Білій Церкві та Кривому Розі. Це тому, що лабораторія має належне оснащення і пройшла акредитацію. Я був тут в 2016 році і бачив, як починали ремонт в приміщенні служби. Обладнання під ті завдання, які стоять перед лабораторією, повністю відповідає вимогам. Персонал навчений. Тому я бажаю і лабораторній службі, і всім працівникам управління здоров’я, натхнення, сімейного благополуччя, фінансової стабільності і щоб ви не зменшували ті оберти розвитку, які ви набрали зараз на чолі з вашим керівником».

"Хочу привітати від себе та всього складу Білоцерківської районної ради здоров'я, чистого мирного неба та божого благословіння. Хочу пригадати, як у 1994 році була проведена реорганізація управління ветеринарної медицини Білоцерківського району. Не можна забути тих, хто створював службу. І тому від імені Білоцерківської райради хотів би привітати їх", - зазначив голова Білоцерківської райради Володимир Шевченко.

А на початку заходу до присутніх звернувся начальник Білоцерківського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області Володимир Вовкотруб, який зауважив, що ветеринарна служба за 25 років пройшла складний шлях розвитку. «Хочу згадати першого керівника нашої служби Леоніда Баглая. Перед ним на той час стояло завдання створення матеріальної бази, добір професійних спеціалістів. У 2000-х роках змінилося ветеринарне законодавство, службі передали нагляд за обігом харчових продуктів. Було створено інститут лікарів санітарно-ветеринарної експертизи, Білоцерківську міську лабораторію ветеринарної медицини. Робота проходила під керівництвом Віктора Власенка, який добросовісно справився із завданням. Я є третім керівником служби. І нині перед нами стоять непрості задачі впровадження всіх тих вимог, які диктує нам європейське законодавство. Я впевнений, що ми з цими викликами впораємося. Підтвердженням цього є акредитація нашої лабораторії за міжнародними стандартами ISO 17025», – зазначив Володимир Вовкотруб. Він подякував усім спеціалістам, які працюють в колективі, а поміж них є шість працівників, які трудяться від початку створення служби.

На працівників служби покладено завдання забезпечення епідеміологічної безпеки міста Біла Церква та кількох районів. У службі відбулася структурна реорганізація, аби одна служба могла вести контроль за продукцію «від поля до столу». Були створені нові відділи. Наразі у службі працює 78 працівників, серед яких ветеринарні та санітарні лікарі. Відділ ветеринарно-санітарних заходів займається регулюванням чисельності безпритульних тварин. З 2015 року вже стерилізували понад 1900 собак. За три останніх роки у Білій Церкві не фіксуються випадки сказу. Цьому сприяє і те, що 100% тварин у приватному секторі щеплені від сказу.

Білоцерківська міська державна лабораторія Держпродспоживслужби отримала атестат акредитації ISO17025, що засвідчує: лабораторія працює згідно з вимогами державних та світових стандартів. В штаті - 13 осіб, а також тут працюють фахівці ветеринарно-санітарної експертизи на ринках Білої Церкви, Володарки, Богуслава, Рокитного, Ржищева.