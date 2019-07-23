Партія "Факел" розповіла про свої плани на майбутнє

26 липня Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ» провела підсумкову прес-конференцію за результатами парламентських виборів, у яких брала участь. І поки інші партії та колишні кандидати лише дякують виборцям, члени партії «Факел» уже мають чіткі цілі щодо розвитку Білої Церкви. Про те, чи вважають свій результат поразкою, чи йдуть на місцеві вибори, що пропонують білоцерківцям та як можна стати членом партії, політики розповіли під час своєї першої після виборів прес-конференції.

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ» - це нова політична сила, яка вперше брала участь у виборах на всеукраїнському рівні. Можливо, це прозвучить іронічно з вашої точки зору, але запевняю вас, що ми задоволені результатом, - так розпочала свій виступ голова партії Тетяна Однорог. - Ми дякуємо кожному українцю, який повірив нам та підтримав нашу партію. Ми не обіцяли золотих гір, за нас не агітували відомі політики, співаки, актори, як було модно під час цієї виборчої кампанії. Нас практично не було на центральних телеканалах, тому що це коштує сотні мільйонів гривень. У нас не було політтехнологів, тому що їх послуги дуже дорогі. Ми сідали в автомобіль і їздили по містах, де спілкувалися з простими громадянами, які нам повірили. Ми на цьому не зупиняємося. Будемо брати участь у міських виборах, тому що в нас не зникло бажання змінити на краще і країну, і наше рідне місто».

Члени партії також висловили думку щодо результатів виборів та розповіли про свої плани.

Так, Олександр Крамар, заступник голови Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ», зауважив, що в Білій Церкві партія отримали результат у 10 разів кращий, ніж по всій Україні. «Це говорить про те, що земляки нам повірили, наша політична сила є затребуваною. Відтак ми вирішили йти на місцеві вибори, коли б ті вибори не відбулися. Ми заявили про себе на всеукраїнському рівні, показали, що є така партія зі своєю командою, кваліфікованими людьми, які реально можуть змінити країну. Так, ми не потрапили до парламенту. Проте ми будемо діяти, аби всіляко сприяти розвитку держави. Будемо показувати приклад, як зробити ефективні кроки до економічного зростання України на прикладі рідної нам Білої Церкви. Вважаємо, що 8000 голосів, відданих за нашу партію, - вагомий результат. Ми не знімали серіали, не робили кліпів і в нас не було кілька років пізнаваності за плечима. Тому з нашими ресурсами ми вважаємо, що досягли гідного результату», – каже Олександр Крамар.

Станом на 10:21 у партії "Факел" було 7873 голоси

Станом на 16:02 у партії "Факел" стало 7706 голоси...

Ольга Євчук, член Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ» зауважила, що виборців, які підтримали партію насправді більше. «Ми зафіксували і зробили скріншоти з сайту ЦВК, коли станом на 10 годину ранку 22 липня у нас було більше голосів, ніж станом на 16:00 22 липня. Це означає, що в нас вкрали 165 голосів. Це ставить під сумнів роботу дільничих комісій та ЦВК загалом. «Ми сподівалися, що в демократичній країні на 28 році самостійного життя має бути професійна робота виборчих комісій, а не робота «за домовленостями». Ми будемо звертатися до ЦВК і захищатимемо голоси виборців і право нашої партії на достовірний підрахунок», - зазначила Ольга Євчук.

Юлія Лідіч, член партії, додала до слів своїх колег, що у парторганізації після виборів зросла мотивація покращувати життя в країні. «Ми горимо нашими планами, амбіціями, ми хочемо розвивати та розвиватися. Обов’язково будемо йти вперед до нашої мети. Дякуємо, що ви усвідомляюєте: лише від усіх нас залежить те, як зміниться держава. Ми маємо будувати фундамент для якісного життя саме тут , в Україні. Дякую, що ви розумієте: складні часи – це не привід їхати за кордон, а привід об’єднуватися і змінювати державу разом».

Підприємець Олександр Гончаров, заступник голови Політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ», додав, що партійці провели велику роботу та змогли донесли до громадян необхідність упровадження в державі оптимального оподаткування для бізнесу, дійсної відповідальності посадових осіб, необхідність створення індустріальних парків. «Сподіваюся, що ті люди, які прийшли до Верховної Ради, врахують наші пропозиції, раз нас підтримала така кількість людей. На місцеві вибори йдемо, бо тут також не початий край роботи. Особисто я вважаю, що мало грошей із бюджету міста вкладається в дітей, батьки яких і наповнюють його, а саме: в садочки, школи, позашкілля, спортивні заклади», - каже Олександр Гончаров.

А тому партійці свій перший захід після виборів вирішили присвятити саме темі розвитку дітей та благополуччя родини. Вони запросили білоцерківців з дітками 3 серпня о 10:00 на Торгову площу прийти на цікавий захід – воркшоп, де буде надана актуальна інформація батькам щодо виховання, навчання, правильного харчування дітей. «Ми впевнені, що майбутнє дітей – це майбутнє нашої держави», - каже Ольга Євчук. Також усіх охочих просять попередньо зареєструватися на сторінках Inlider та Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «ФАКЕЛ» у соцмережі Фейсбук.

Також партійці відповіли на питання журналістів. Зокрема, чому новостворена політична сила «Голос» змогла пройти до парламенту, а «Факел» – ні. На це голова партії Тетяна Однорог відповіла, що у партії «Голос» було кілька переваг: відомий на весь світ музикант Святослав Вакарчук та популярний шоу-мен Сергій Притула у списку партії, багато реклами в Інтернеті та на центральних телеканалах. «Наша партія відрізняється від інших тим, що нас не контролюють олігархи, ми вільні робити те, що обіцяли і вважаємо за необхідне, а з іншого боку в нас немає такого великого ресурсу для реклами», - додав Олександр Гончаров.

Партійці вже почали роботу над формування програми партії по Білій Церкві, яку обіцяють презентувати незабаром. А також запрошують до своїх рядів усіх активних та небайдужих білоцерківців, хто хоче змінювати державу, має для цього бажання, ідеї, сили та час. «Партія «Факел» відкрита для всіх. Ми не будемо чекати виборів, ми вже працюємо над розвитком міста. Люди наразі не захищені та не мають коштів на кваліфіковану допомогу. Тому ми вирішили з 1 серпня почати роботу безкоштовної юридичної консультації, де зможуть отримати консультацію як громадяни, так і представники малого та середнього бізнесу», - зауважила насамкінець прес-конференції Ольга Євчук.