Увага! Перекриття руху під час змагань з лижоролерів

23 липня на засіданні виконкому прийняли рішення про організацію та проведення в м. Біла Церква змагань з лижоролерів.

Згідно рішення, будуть внесені зміни до організації дорожнього руху автомобільного транспорту, а саме перекриття дороги, для проведення етапу кубку України з лижоролерів та Всеукраїнських змагань з лижоролерів:

- 03 серпня 2019р. в період з 09:30 год. до 14:00 год. за маршрутом: вул. Ярослава Мудрого,2 – вул. Ярослава Мудрого 38/12;

- 04 серпня 2019р. в період з 09:30 год. до14:00год. за маршрутом: проспект Князя Володимира від перехрестя вулиці Голубиної до вулиці Павліченко, перехрестя вулиці Заярської та в зворотному напрямку: проспект Князя Володимира - перехрестя вулиці Голубиної.