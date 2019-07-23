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Результати виборів до ВР - 2019 у Білій Церкві

  • Вівторок, лип. 23 2019
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Результати виборів до ВР - 2019 у Білій Церкві

23 липня ОВК ТВО №90 завершила підрахунок голосів. Результати такі: на першому місці партія "Слуга народу" та мажоритарник Микола Бабенко. 

Результати виборів по м. Біла Церква (партії),за підсумками підрахунку 100% протоколів

Назва партії Кількість голосів, % Кількість голосів, виборці
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 41,92 30 760
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 11,09 8 135
Політичнапартія«ЄвропейськаСолідарність»                9,21 6 759
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 8,11 5 948
Політичнапартія«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»              7,68 5 632
Політичнапартія«ГОЛОС» 6,82 5 004
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» 2,72 1 994
ПолітичнапартіяВсеукраїнськеоб’єднання«Свобода» 2,69 1 974
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» 2,32 1 704
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» 1,80 1 321
Політичнапартія«Громадянськапозиція» 1,20 879
Політичнапартія«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»         1,05 769
Політичнапартія «Об’єднання«САМОПОМІЧ»             0,78 572
Політичнапартія«Рух Нових Сил МихайлаСаакашвілі» 0,67 495
АграрнапартіяУкраїни 0,63 463
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ» 0,50 366
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ» 0,44 324
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА ПРАВА» 0,11 82
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» 0,10 71
Політичнапартія«Сила Людей» 0,09 63
Політичнапартія«ПАТРІОТ» 0,06 43
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» 0,03 21

Результати виборів по м. Біла Церква (мажоритарники), за підсумками підрахунку 100% протоколів

Мажоритарник Кількість голосів, % Кількість голосів, виборці
Бабенко Микола Вікторович, Політична Партія «Біла Церква Разом»                28,23 20 277
Нестерчук Юрій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 15, 94 11 452
Бігарі Наталія Володимирівна, Політична Партія «ГОЛОС» 9, 22 6 625
Дашкевич Микола Володимирович, Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 5, 56 3 997
МепарішвіліХвичаНодарович, Політична партія «Європейська Солідарність» 5, 43 3 902
Киришун Дмитро Володимирович, «Аграрна партія України» 4, 79 3 445
Поляруш Олександр Олексійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» 4, 45 3 199
Кошель Вадим Олегович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»              4, 35 3 131
Санін Володимир Миколайович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 3, 68 2 650
Браславський Руслан Георгійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»               3, 14 2 261
Ганжа Володимир Михайлович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 2, 85 2 051
Бабенко Микола Миколайович, самовисування 2, 71 1 947
Яременко Ярослав Вікторович, самовисування 2, 51 1 807
Литвинов Олександр Володимирович, самовисування 1, 79 1 287
Дикий Артем Валерійович, самовисування 1, 64 1 180
Савченко Петро Петрович, самовисування 0, 88 638
Бондик Валерій Анатолійович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 0, 71 510
Архіпов Віталій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО» 0, 61 444
Расторгуєв Олександр Валерійович, самовисування  0, 52 376
Бут Юрій Олександрович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЖНІ ДІЇ» 0, 30 218
Авраменко Олексій Сергійович, самовисування 0, 16 122
МагомедовМурадГамідович, самовисування 0, 16 117
Костіков Володимир Володимирович, Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 0, 15 110
Гайдамачук Володимир Анатолійович, самовисування 0, 10 78

Між іншим, партія "Слуга народу" виграла на 96 із 97 виборчих дільницях, лише на одній дільниці кількість голосів за "Слугу народа" та "Батьківщина" було порівну.

Кандидат Микола Бабенко лідирує на 88 із 97 дільницях. На 4 дільницях на Заріччі перемогу отримав Олександр Поляруш, на дільниці у виправній колонії переміг Дмитро Киришун, на дільниці у туберкульозному диспансері Микола Бабенко та Наталія Бігарі отримали порівну голосів, ще на 3 дільницях переміг Юрій Нестерчук.  

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Під час голосування були зафіковані такі порушення по округу №90:

- 2 осіб намагалися винести бюлетень за межі виборчої дільниці. Обоє пояснили це тим, що виникло бажання забрати бюлетень додому;

- спостерігачі громадської мережі «ОПОРА» зафіксували недостатню кількість виборчих скриньок на великих дільницях. Так, на дільниці №32114, де зареєстровано понад 2 тисячі виборців,  спостерігачі виявили лише 5 кабінок замість шести та 4 виборчі скриньки замість 6;

- біля дільниці №321149 спостерігач виявив агітацію на користь кандидата-мажоритарника Дмитра Киришуна;

- 6 громадян скористалися правом написати заяву на повторне отримання бюлетенів. У 5 випадках виборці помилилися з прізвищами кандидатів-«двійників».  Виборці плутали кандидата Бабенка Миколу Вікторовича (політична партія «Біла Церква Разом») та кандидата-самовисуванця Бабенка Миколу Миколайовича;

- заяви про порушення виборчого законодавства надійшли і від  претендентів у народні обранці. Так, один з кандидатів повідомив про те, що 18 липня у м. Біла Церква невідомі люди з метою його дискредитації розповсюджували листівки із завідома неправдивою інформацією. 

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