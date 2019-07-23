Результати виборів до ВР - 2019 у Білій Церкві

23 липня ОВК ТВО №90 завершила підрахунок голосів. Результати такі: на першому місці партія "Слуга народу" та мажоритарник Микола Бабенко.

Результати виборів по м. Біла Церква (партії),за підсумками підрахунку 100% протоколів

Назва партії Кількість голосів, % Кількість голосів, виборці ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 41,92 30 760 Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 11,09 8 135 Політичнапартія«ЄвропейськаСолідарність» 9,21 6 759 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 8,11 5 948 Політичнапартія«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 7,68 5 632 Політичнапартія«ГОЛОС» 6,82 5 004 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» 2,72 1 994 ПолітичнапартіяВсеукраїнськеоб’єднання«Свобода» 2,69 1 974 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» 2,32 1 704 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» 1,80 1 321 Політичнапартія«Громадянськапозиція» 1,20 879 Політичнапартія«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 1,05 769 Політичнапартія «Об’єднання«САМОПОМІЧ» 0,78 572 Політичнапартія«Рух Нових Сил МихайлаСаакашвілі» 0,67 495 АграрнапартіяУкраїни 0,63 463 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ» 0,50 366 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ» 0,44 324 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА ПРАВА» 0,11 82 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» 0,10 71 Політичнапартія«Сила Людей» 0,09 63 Політичнапартія«ПАТРІОТ» 0,06 43 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» 0,03 21

Результати виборів по м. Біла Церква (мажоритарники), за підсумками підрахунку 100% протоколів

Мажоритарник Кількість голосів, % Кількість голосів, виборці Бабенко Микола Вікторович, Політична Партія «Біла Церква Разом» 28,23 20 277 Нестерчук Юрій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 15, 94 11 452 Бігарі Наталія Володимирівна, Політична Партія «ГОЛОС» 9, 22 6 625 Дашкевич Микола Володимирович, Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 5, 56 3 997 МепарішвіліХвичаНодарович, Політична партія «Європейська Солідарність» 5, 43 3 902 Киришун Дмитро Володимирович, «Аграрна партія України» 4, 79 3 445 Поляруш Олександр Олексійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» 4, 45 3 199 Кошель Вадим Олегович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 4, 35 3 131 Санін Володимир Миколайович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» 3, 68 2 650 Браславський Руслан Георгійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 3, 14 2 261 Ганжа Володимир Михайлович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 2, 85 2 051 Бабенко Микола Миколайович, самовисування 2, 71 1 947 Яременко Ярослав Вікторович, самовисування 2, 51 1 807 Литвинов Олександр Володимирович, самовисування 1, 79 1 287 Дикий Артем Валерійович, самовисування 1, 64 1 180 Савченко Петро Петрович, самовисування 0, 88 638 Бондик Валерій Анатолійович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 0, 71 510 Архіпов Віталій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО» 0, 61 444 Расторгуєв Олександр Валерійович, самовисування 0, 52 376 Бут Юрій Олександрович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЖНІ ДІЇ» 0, 30 218 Авраменко Олексій Сергійович, самовисування 0, 16 122 МагомедовМурадГамідович, самовисування 0, 16 117 Костіков Володимир Володимирович, Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 0, 15 110 Гайдамачук Володимир Анатолійович, самовисування 0, 10 78

Між іншим, партія "Слуга народу" виграла на 96 із 97 виборчих дільницях, лише на одній дільниці кількість голосів за "Слугу народа" та "Батьківщина" було порівну.

Кандидат Микола Бабенко лідирує на 88 із 97 дільницях. На 4 дільницях на Заріччі перемогу отримав Олександр Поляруш, на дільниці у виправній колонії переміг Дмитро Киришун, на дільниці у туберкульозному диспансері Микола Бабенко та Наталія Бігарі отримали порівну голосів, ще на 3 дільницях переміг Юрій Нестерчук.

Під час голосування були зафіковані такі порушення по округу №90:

- 2 осіб намагалися винести бюлетень за межі виборчої дільниці. Обоє пояснили це тим, що виникло бажання забрати бюлетень додому;

- спостерігачі громадської мережі «ОПОРА» зафіксували недостатню кількість виборчих скриньок на великих дільницях. Так, на дільниці №32114, де зареєстровано понад 2 тисячі виборців, спостерігачі виявили лише 5 кабінок замість шести та 4 виборчі скриньки замість 6;

- біля дільниці №321149 спостерігач виявив агітацію на користь кандидата-мажоритарника Дмитра Киришуна;

- 6 громадян скористалися правом написати заяву на повторне отримання бюлетенів. У 5 випадках виборці помилилися з прізвищами кандидатів-«двійників». Виборці плутали кандидата Бабенка Миколу Вікторовича (політична партія «Біла Церква Разом») та кандидата-самовисуванця Бабенка Миколу Миколайовича;

- заяви про порушення виборчого законодавства надійшли і від претендентів у народні обранці. Так, один з кандидатів повідомив про те, що 18 липня у м. Біла Церква невідомі люди з метою його дискредитації розповсюджували листівки із завідома неправдивою інформацією.