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ДТП за участю маршрутки ТОВ "Транссіті" та ЛАЗ

  • Четвер, лип. 18 2019
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ДТП за участю маршрутки ТОВ &quot;Транссіті&quot; та ЛАЗ

Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автобусів як черговий наслідок недотримання безпечної швидкості.

10 липня близько 20-ї години по вулиці Шевченка рухались два автобуси: порожній ЛАЗ та Ataman, в якому перебували 8 пасажирів.

На перехресті відбулось зіткнення цих транспортних засобів. На щастя, ніхто не постраждав, від медичної допомоги громадяни відмовились.

За попередньою інформацією, причиною дорожньо-транспортної пригоди є недотримання водієм ЛАЗа безпечної дистанції та безпечної швидкості.

Водії, наголошуємо, що перевищення швидкісного режиму за кермом нерідко призводить до ДТП.

Будьте уважні та дотримуйтесь ПДР.

Патрульна поліція м. Біла Церква

УПП в Київській області

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Опубліковано в Події

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