“Українська стратегія Гройсмана” проходить в Раду: останні дані соцопитувань

Соціологічне опитування, проведене Центром соціальних експертиз Інституту соціології (Національної академії наук України), показало , що партія "Українська стратегія Гройсмана" приєдналась до числа тих політсил, які проходять у новий парламент.

Ці дані підтвердили прогнози експертів, що партія чинного Прем'єра, незважаючи на спроби деяких конкурентів занизити її рейтинги, має достатній потенціал росту, щоб подолати 5% прохідний бар'єр і, очевидно, буде і далі нарощувати свої шанси.

Загалом, згідно з дослідженням, за десять днів до виборів з тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором, за партію "Слуга народу" віддали б свої голоси 39,0%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 12, 1 %, партію "Європейська Солідарність" - 7,9%, партію "Голос" - 7,4%, ВО "Батьківщина" - 7,3%, партію "Українська Стратегія Гройсмана" - 5,1%.

Оскільки за результатами виборів буде формуватись не тільки склад Парламенту, а й новий Уряд, то соціологи цікавляться, кого виборці хотіли б бачити на посаді Прем'єр-міністра України. Серед усіх можливих кандидатів на пост Прем'єр-міністра України найбільший рейтинг мають два основні претенденти: Юрій Бойко - 13,2% і діючий Голова Уряду Володимир Гройсман - 12,7%. Різниця в рейтингах цих кандидатів незначна і знаходиться в межах статистичної похибки вибірки. Тому Володимир Гройсман має усі шанси залишитись на своїй посаді, але це залежатиме від того, скільки прихильників його прем'єрства підтримають його політичну силу.