Голосуй за своїх – голосуй за «Факел»!

16 липня на Торговій площі біля БРУМу відбулася зустріч білоцерківців із керівництвом політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Факел» та її кандидатами в народні депутати України. Партійці розповіли про ідею створення партії, програму та свої перші кроки у разі обрання до парламенту. Зустріч пройшла у невимушеній обстановці за горнятком духмяної кави та смаколиками для дорослих, а дітки могли розважалися на батуті, "побачити" віртуальну реальність, пошити ляльку - мотанку, а найменшенькі - спробувати спіймати мильні бульбашки. Насамкінець зустрічі для присутніх "Факел" підготував вогняний сюрприз - фаєр-шоу!

«Ви, мабуть, цікавитися, чим ми відрізняємося від інших політичних сил? – такими словами розпочала зустріч Тетяна Однорог, голова ПП «Всеукраїнське об’єднання «Факел». - Ми знаємо проблеми простих людей! Я, наприклад, не один рік працювала головою профспілки та в благодійному фонді. Тому постійно стикалася зі зверненнями про матеріальну допомогу на лікування. Це були й учасники АТО, і переселенці, і онкохворі, і матері дітей-інвалідів. Чому таким людям нині допомагають підприємці, благодійні фонди, звичайні люди, а не держава? Ми хочемо змінити це і тому йдемо в парламент! У нас в партії немає артистів чи співаків, як це нині банально модно. У нас в партії команда професіоналів: представники малого та середнього бізнесу, громадські активісти, економісти, юристи, освітяни, медики. Це звичайні люди, які достеменно знають проблеми у своїй сфері діяльності. До того ж жодна партія у виборчому списку не має відношення до нашого міста, окрім партії «Факел», яка на вибори йде під №8. Адже цю політичну силу заснували білоцерківці. Відтак Білу Церкву буде кому представляти в парламенті».

Список політичної сили, що складається із 59-ти кандидатів, був сформований після аналізу анкет, які звичайні українці відправляли для участі в проекті «Депутатом стати просто». У результаті з великої кількості бажаючих до остаточного списку ввійшли люди різного віку, різних професій, з різних населених пунктів, але об’єднаних спільною метою – запровадити реальні, а не вдавані зміни у своїй країні.

Команда політичної партії провела низку робочих зустрічей та прес-конференцій по різних містах України – у Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові. Під час зустрічей з виборцями команда «Факелу» обговорювала найболючіші питання, намагалася дослухатися до кожного мешканця та зрозуміти, що саме хвилює його. Проблеми, висунуті виборцями, вносилися до програми партії, що доповнило та удосконалило її.

«Пріоритетними цілями партії є розвиток економіки та індустріальних парків, адже це є запорукою того, що молодь залишатиметься в Україні, а не шукатиме кращої долі деінде. Ми повинні створити такі умови, щоб у нас розвивався малий та середній бізнес, що буде не лише давати надходження до державного та місцевих бюджетів, але й створювати нові робочі місця», - зазначив під час зустрічі Олександр Крамар, заступник голови партії, який займався створенням першого туристичного та меблевого кластеру в нашому місті та відкрив власну школу малого підприємництва.

Олександр Гончаров, заступник голови політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Факел», підприємець, засновник інтернет-магазину «Табуретка, додав: «Одна з найважливіших цілей нашої партії поліпшення умов ведення малого та середнього бізнесу в Україні. Основні напрямки роботи: зменшення часу на виконання податкових зобов’язань, встановлення економічно обґрунтованого рівня оподаткування, спрощення до більш прозорої і зрозумілої системи оподаткування, демонополізація ринку, приведення методів та мети роботи контролюючих органів до європейських стандартів».