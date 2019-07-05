ОПОРА: На Київщині кандидати масово організовували святкування Івана Купала

За сприяння кандидатів у депутати Верховної Ради у Київській області організували низку святкувань дня Івана Купала. Присутніх на святі безкоштовно частували їжею та напоями, виступали відомі артисти та були організовані безкоштовні активності для дітей.

У Броварах (97 виборчий округ) у парку Перемоги, біля озера мешканці святкували Івана Купала за сприяння кандидата у народні депутати Олега Іваненка від «Європейської Солідарності». Про саме озеро, біля якого відбувалось свято, кандидат неодноразово заявляв, що займався його очищенням. Анонс свята був опублікований і на фейсбук-сторінці кандидата. У ньому йшлося, що на гостей чекають багато музики, танці, хороводи, привітання від учасників і організаторів свята, вручення подарунків; Квест "Пошук квітки папороті" по локації з виконанням різних завдань; Безпрограшна лотерея для всіх, хто прийде на свято; Майстер-клас з плетіння вінків, де кожен зможе сплести собі святковий вінок;Загадування бажань і прикраса дерев стрічками: Тематична фотозона з постійною святкової фотосесією; Зона Слеклайн між деревами; Виступ Workout; Зона частування шашликом та пловом; Святкове багаття; Масовий запуск вінків зі свічками по озеро та яскраве фаєр-шоу. Дійсно, спостерігачі ОПОРИ, які відвідали цей захід, бачили безкоштовну роздачу шашлику і плову, кави, роботу безоплатних батутів, аніматорів, фаєр-шоу, виступ української співачки. У парку були встановлені агітаційні намети із зображенням кандидата у нардепи Олега Іваненка, а частувальники були у футболках із його зображенням. За оцінками спостерігачів, на свято прийшли близько 2-3 тисяч людей. Крім того і сам кандидат агітував на свою користь на цьому святі. У відео, опублікованому на його сторінці, говорив коли люди звертаються до нього за допомогою, то він не відмовляє і прийшов його час звернутися за допомогою. І попросив підтримки громади на виборах 21 липня.

Відео: https://youtu.be/qIJRtaH4wFk

До святкування Івана Купала у цьому ж окрузі, а саме у Баришівці долучився і кандидат у народні депутати по 97 виборчому округу від політичної партії «ГОЛОС» та чинний депутат Верховної Ради Павло Різаненко. У дописі на офіційній сторінці у Фейсбуці розповів, що усіх частували смачною кашею від селищної ради, а закрила творчу частину вечора реперка Alyona Alyona.

У Білій Церкві (90 виборчий округ) у день святкування Івана Купала було організовано три різних локації. Кандидат у народні депутати від Радикальної партії Олександр Поляруш організував сцену на якій виступали місцеві колективи. Біля сцени розмістили намети з фото Олександра Поляруша, де мешканці могли отримати безкоштовний квас. Також була і польова кухня де безкоштовно пригощали супом та кашею від кандидата у депутати Олександра Поляруша.

Кандидат у народні депутати від «Слуги Народу» Юрій Нестерчук на одному з міських пляжів розмістив постери, плакати, фотозону та інші агітаційні матеріали з символікою партії. На сцені великими літерами було написано ім'я та прізвище кандидата, а сама сцена мала символіку «Слуги народу». Там місцеві виконавці веселили людей співом.

Кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Хвича Мепарешвілі, в рамках великогофестивалю «Арт-панорама», організував святкування Івана Купала на найбільш привабливій,людній локації – центральний пляж міста. На пляжі була розміщена сцена, на якій виступали різнівиконавці та гурти. За традицією, після кожного виступу кандидат виходив на сцену говоривдекілька слів на вручав виконавцям сертифікат про участь в фестивалі.

Відео: https://youtu.be/n6RySGWiIcU

Між тим, постійнонаголошувалося, що фестиваль організований Міністерством Культури України, Національноюспілкою композиторів України, Білоцерківською міською радою за сприяння Хвичі Мепарешвілі. Водній зі свої промов кандидат запросив заступницю голови Білоцерківської міської ради тапредставників вище згаданих державних установ, аби вручити їм грамоти та подякувати за організацію цього фестивалю.

Відео: https://youtu.be/Vl4Tk5nY0M0

У Богуславі (93 виборчий округ) на центральній площі міста масове святкування Івана Купала організовувалося за сприяння кандидата у народні депутати Олександра Жукотанського. У програмі заходу було проведення дитячих майстер-класів, розважальна програма, виступ музичного гурту та відомого діджея. До святкування запрошувалися жителі Переяслав-Хмельницького, Богуславського, Кагарлицького, Миронівського та Рокитнянського районів. На сцені висіли банери із зображенням та ім'ям кандидата, а волонтери у брендованих футболках та кепках, присутнім роздавали пакети з ім'ям кандидата, у яких були блокноти, ручки і газети. Також розповсюджували футболки і кепки із логотипом кандидата.

Разом з тим, на тій же площі тоді був розміщений і агітаційний намет на користь кандидата у народні депутати Олександра Коломійця. Хоча кандидат і самовисуванець, намет був із символікою «Національного Корпусу».

Крім того, кандидат у народні депутати у 93 виборчому окрузі, Олександр Коломієць, долучився до святкування Івана Купала у Переяслав-Хмельницькому. Інформація про це опублікована на його сторінці у Фейсбуці. Серед іншого, там зазначається, що до святкування приєдналися «мої друзі — громадська організація "Українські родини", які організували конкурси та майстер-класи для малечі».

Між тим, у Богуславі 5 липня кандидат у народні депутати та чинний депутат Верховної Ради Геннадій Кривошея організував концерт від соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі.

У 92 виборчому окрузі святкування Івана Купала відбувалося за сприяння кандидата у народні депутати у цьому окрузі Олександра Ференця та його благодійного фонду «Олександр Ференець громада і Фортеця». Про це йдеться на фейсбук-сторінці фонду. Зокрема, святкувалиіз громадами сіл Лук’янівка, Лісовичі, Володимирівка, Велика Вовнянка Таращанського району, Кошів Тетіївського району, Олійникова Слобода Узинської громади. А також святкові концерти відбулися у Володарці та Сквирі.

У цьому ж окрузі, у Тетіївському районі, участь у святкуванні Івана Купала взяв кандидат у народні депутати Микола Фурдичка. Як повідомив довірена особа кандидата, Михайло Кривошеєв, на святі подарували акустичну колонку, радіомікрофони і морозиво для дітей.

«Законом передбачені концерти та інші видовищні заходи, як одна з форм агітації. – зазначає координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Київській області Олексій Рєпік. – Однак кандидати мають бути обачними, коли подібні заходи супроводжуються наданням виборцям різноманітних безоплатних товарів чи послуг, оскільки це може бути розцінено як непрямий підкуп виборців. Крім того, важливим фактором лишається і прозорість фінансування подібних заходів, адже всі вони, будучи агітацією, мають бути оплачені з виборчих фондів кандидатів».

Нагадаємо, відповідно до ч.1 ст.68 Закону України «Про вибори народних депутатів України», передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію - суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Однак, передвиборна агітація, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата може розцінюватися як непрямий підкуп виборців, і у ч. 14 ст. 74 Закону, йдеться про заборону проведення такої агітації. Крім того, зазначимо, що вся агітаційна діяльність, відповідно до ч.6 ст. 68 Закону, має здійснюватися за рахунок виборчих фондів кандидатів у народні депутати.

Олексій Рєпік,

координатор спостереження

Громадянської мережі ОПОРА

за виборами у Київській області