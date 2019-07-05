ОПОРА: У Білій Церкві на фестивалі, організованому Мінкультом та місцевою владою, агітували за кандидата у нардепи

Фестиваль «АРТ Панорама» проходив за підтримки Міністерства Культури, Білоцерківської міської ради та Національної спілки композиторів України. Однак, співорганізтором заходу був кандидат у народні депутати Хвича Мепарешвілі, відтак, фестиваль можна розцінювати як агітаційний захід.

Протягом тижня, з 30 червня по 6 липня, у Білій Церкві проходив перший всеукраїнський мистецький фестиваль «АРТ Панорама». Фестиваль об'єднав музичні жанри, книжковий форум, літературний лекторій, майстер-класи, дитячі лялькові театрі, постановки тощо. Фестиваль організовувався за ініціативи народного депутата Хвичі Мепарішвілі, який нині є кандидатом у народні депутати по 90 виборчому округу від політичної партії "Європейська Солідарність". Та за підтримки і сприяння Міністерства Культури та Білоцерківської міської ради. Власне, організатором заходу виступила Національна спілка композиторів України. Вхід на всі заходи був безкоштовним, про це зазначалося на фейсбук-сторінці цього фестивалю. У рамках «АРТ панормаи» відбулося три концерти класичної музики, три open-air концерти на великій сцені в центрі міста, де виступали Скай, Тарас Компаніченко, БEZ ОБМЕЖЕНЬ. Також захід включав у себе «Лялька-фест» – три вистави для дітей у Білоцерківському театрі ім. Саксаганського. АРТ-толока передбачала презентацію видавництв, народні майстер-класи, виставки етнічного одягу, лекції тощо. На листівках та рекламних постерах вказувалося, що «Фестиваль організовано за ініціативи народного депутата Хвичі Мепарешвілі. Організатор національна спілка композиторів України. За сприяння і підтримки Міністерства культури України та Білоцерківської міської ради». А на кожному заході фестивалю оголошувалося, що подія організована за сприяння народного депутата Хвичі Мепарешвілі або чинний депутат і кандидат у народні депутати сам був присутній на подіях.

Відео: https://youtu.be/kqSN9jPhx1I

Джерело: фейсбук-сторінка депутата

Крім того, кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Хвича Мепарешвілі, в рамках фестивалю «Арт-панорама», організував святкування Івана Купала на найбільш привабливій,людній локації – центральний пляж міста. На пляжі була розміщена сцена, на якій виступали різнівиконавці та гурти. За традицією, після кожного виступу кандидат виходив на сцену говоривдекілька слів на вручав виконавцям сертифікат про участь в фестивалі.

Відео: https://youtu.be/n6RySGWiIcU

Між тим, постійнонаголошувалося, що фестиваль організований Міністерством Культури України, Національноюспілкою композиторів України, Білоцерківською міською радою за сприяння Хвичі Мепарешвілі. Водній зі свої промов кандидат запросив заступницю голови Білоцерківської міської ради тапредставників вище згаданих державних установ, аби вручити їм грамоти та подякувати за організацію цього фестивалю.

Зазначимо, подібна діяльність має ознаки порушення ч. 4 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України». У ній йдеться про заборону проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії - суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі або публічна оцінка діяльності цих партій чи кандидатів у депутати під час проведення заходів, організованих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями.

Крім того, листівки, постери та білборди, які інформували про фестиваль були без вихідних даних, передбачених ч. 7 ст. 69 Закону.

Олексій Рєпік,

координатор спостереження

Громадянської мережі ОПОРА

за виборами у Київській області