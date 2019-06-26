Уряд Гройсмана запроваджує програму «Чесна платіжка»: тарифи знижуються

Кабінет Міністрів України встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років й таким чином унеможливив необґрунтований ріст вартості тепла у багатоквартирних будинках у великих містах. Завдяки цьому в середньому тариф на опалення у майбутньому опалювальному сезоні по всій країні знизиться на 14 %.

Фіксовані тарифи

«Я задаю собі питання, чому в одних містах ціна тепла за гігакалорію 2000 грн, а в інших – 1300 грн. Ціна на газ і електроенергію в країні однакові, зарплати в галузі приблизно однакові, але тарифи різні. Тому Уряд ухвалив рішення на підставі проведених економічних розрахунків і встановив: рахунки не можуть бути вищі за 1400 грн за гігакалорію», - заявив Прем’єр-міністр та лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман.

Як зауважив Володимир Гройсман, «не можна ворочати мільярдами і не думати про те, яку якість послуг отримує людина». Тому відповідно до урядового рішення, з початку опалювального сезону діятимуть такі тарифи:

на опалення:

у разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ);

у разі відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням ПДВ).

на гарячу воду:

за умови підключення рушникосушильників до систем постачання гарячої води – 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ);

у разі їх відсутності - 75,74 гривні за 1 куб.м. (з урахуванням ПДВ).

Фото Українська стратегія Гройсмана

Моніторинг вартості послуг

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Уряд рекомендував щомісячно моніторити тарифи на тепло та гарячу воду і вживати заходів у разі необґрунтованого підвищення тарифів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ та Державній аудиторській службі провести аудит кожного теплокомуненерго на предмет об’єктивності існуючої вартості тепла і води.

Для міст районного значення, які мають обмежені бюджети, Уряд через Фонд регіонального розвитку виділив 3 млрд. грн на енергомодернізацію комунальної сфери. Крім того, Прем’єр нагадав, що в результаті реформи децентралізації місцеві бюджети зросли в 4 рази.

«Сьогодні є колосальні фінансові ресурси місцевого самоврядування. Але чомусь пішов тренд на піар – плиточку покласти, фонтан встановити. Я це підтримую. Але кому потрібен фонтан, якщо води немає?! А теплокомуненерго тим часом написало 1800 грн за Гкал або 2000 грн, отримує надприбутки, а люди вимушені платити завищені ціни. Причому платити не Уряду, а місцевим структурам», – резюмував Володимир Гройсман.

Антирейтинг недобросовісних комунальників

Уряд оприлюднить список всіх власників теплокомуненерго, які постачають українцям тепло і гарячу воду. За словами Міністра юстиції Павла Петренка, існувала величезна схема маніпуляцій, коли «місцеві князьки» кивали на Уряд, а самі накручували споживачам надумані ціни за тепло і гарячу воду, які люди змушені були платити. «Ми оприлюднимо таку фактично «дошку ганьби» місцевих комунальних баронів з конкретними власниками, щоб і українці, і правоохоронні органи почали здійснювати фактично контроль і розслідування по цим конкретним оборудкам», - сказав Павло Петренко.

Цей антирейтинг очолює КП «Смілатеплокомуненерго», яке належить Смілянській міській раді (м. Сміла, Черкаська область), де вартість опалення становить найбільшу суму по країні - 2337, 72 за 1 Гкал грн. Про це підприємство, мабуть, чули всі українці. Адже на початку минулого опалювального сезону при таких тарифах воно не змогло розпочати вчасно подачу теплоносія, бо мало великі борги перед НАК «Нафтогазом України». Кабінет Міністрів України тоді був змушений з державного бюджету виділити кошти на покриття боргу, щоб підприємство почало подавати опалення.

Хтось може сказати, що комунальний власник – неефективний. Але ж таку негативну роботу демонструє і приватний бізнес. Для прикладу, приватна компанія ТОВ «Волиньтепло», кінцевими власниками якої є Вадим Любарський, вимагає від жителів міста 1847,75 грн за 1 Гкал тепла.

У Білій Церкві також підвищується вартість опалення, а про гарячу воду містяни вже не згадують, адже два опалювальних сезони поспіль її немає взагалі. Міська влада та КП БМР «Білоцерківтепломережа» вважають, що гаряча вода для містян – розкіш, а тому її можна відключити.

Тариф на опалення у Білій Церкві зріс із січня 2019 року. Зокрема, вартість опалення становить 1550, 83 грн за 1 Гкал, а вартість опалення з квадратного метру (для будинків без лічильників) – 39, 66 грн. Незважаючи на те, що вартість газу знизилася, комунальне підприємство у травні цього року знову анонсувало громадські слухання щодо підвищення тарифу на опалення. І лише під тиском громади, комунальний монополіст відмовився підвищувати тариф. Натомість звернувся до міськради, щоб виділили 5 млн. грн безповоротної фінансової допомоги з місцевого бюджету. А загалом білоцерківській тепломережі треба 17 млн. грн такої допомоги. Як вони нарахували собі таку суму допомоги, невідомо.

Отож, після постанови Кабміну тариф на опалення у всій Київській області знизиться до 1400 грн за 1Гкал, тобто на 13, 1%.

«Крім того, тепер громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та гарячу воду. На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції з’явився калькулятор розрахунку чесної платіжки, скориставшись яким, можна дізнатися, чи справедливою є вартість тепла та гарячої води у кожному з регіонів», – наголосив очільник Мінюсту Павло Петренко.

Вартість природного газу: ніяких стандартних умов

У лютому Уряд Володимира Гройсмана виявив проблему: отримання споживачами платіжок за природний газ із застосуванням відповідних коефіцієнтів приведення до стандартних умов. Тоді Уряд ініціював звернення до НКРЕКП щодо встановлення для облгазів вимоги перерахувати рахунки на природний газ БЕЗ застосування відповідних коефіцієнтів. У квітні 2019 року платіжки із застосуванням відповідних коефіцієнтів уже не надходили.

Як захистити свої права

Захисти свої права споживач житлово-комунальних послуг може таким чином: