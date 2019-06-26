По округу №90 вже зареєстровано 20 кандидатів в народні депутати

До тих 9 кандидатів, про яких раніше писав БЦ News, додалися:
|Архіпов
Віталій Вікторович
|народився 22 вересня 1977 року в місті Ставрополь, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Редакція газети "Київські Ярмарки", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".
|Браславський
Руслан Георгійович
|народився 23 травня 1973 року в смт Тельманове Тельманівського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, генеральний директор, ТОВ "Юридична компанія "Центр супроводження бізнесу", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
|Гайдамачук
Володимир Анатолійович
|народився 12 березня 1985 року в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, газета "Слово і діло", безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
|Ганжа
Володимир Михайлович
|народився 18 серпня 1967 року в селі Комсомольськ Козятинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП БМР "БВАК" з авіаційної безпеки, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ", проживає в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ".
|Дикий
Артем Валерійович
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народився 17 вересня 1990 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий кав'ярні, фізична особа – підприємець "Потапенко О.М.", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.
|Киришун
Дмитро Володимирович
|народився 10 червня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрна партія України.
|Костіков
Володимир Володимирович
|народився 25 жовтня 1960 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".
|Литвинов
Олександр Володимирович
|народився 14 серпня 1986 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник підрозділу, ГО "ПП "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
|Мепарішвілі
Хвича Нодарович
|народився 7 серпня 1972 року в селі Чансубані Чохотаурського району, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Європейська Солідарність".
|Поляруш
Олександр Олексійович
|народився 26 травня 1966 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Білоцерківська міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА".
|Санін
Володимир Миколайович
|народився 5 червня 1953 року в селі Щербаки Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, суддя у відставці, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".