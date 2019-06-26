По округу №90 вже зареєстровано 20 кандидатів в народні депутати

народився 18 серпня 1967 року в селі Комсомольськ Козятинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП БМР "БВАК" з авіаційної безпеки, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ", проживає в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ".