Важливо
Місцеві податки на 2020 у Білій Церкві - П'ятниця, 05 липня 2019, 17:23
З яких колодязів воду пити не можна? - Четвер, 21 березня 2019, 16:05

Увага! 14 липня буде перекрито частину Олександрійського бульвару

  • Середа, черв. 26 2019
  • Автор 
Увага! 14 липня буде перекрито частину Олександрійського бульвару

25 червня на засіданні виконкому БМР підтримано подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради від 18 червня 2019 року № 01-09/512 щодо проведення на належному рівні в м. Біла Церква 14 липня 2019 року міжнародних змагань з триатлону «Кубок Білої Церкви» на призи БМФ (ІІ ранг), чемпіонату України з триатлону на спринтерській дистанції (молодь, ІІІ ранг).

Для забезпечення відповідних умов безпеки дорожнього руху й попередження створення аварійності на автомобільних дорогах міста та місцях, де є загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод було внесено зміни до організації дорожнього руху автотранспорту для проведення змагань з триатлону 14 липня 2019 року з 11.00 до 16.00 год. за маршрутом: старт - центральний пляж – бульвар Олександрійський до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького - бульвар Олександрійський до перехрестя з вулицею Василя Стуса (ліва сторона) та в зворотному напрямку до перехрестя з вулицею Леся Курбаса до Торгової площі по колу. 

SocButtons v1.5
Прочитано 438 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

За яку політичну силу будете голосувати?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео