Увага! 14 липня буде перекрито частину Олександрійського бульвару

25 червня на засіданні виконкому БМР підтримано подання управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради від 18 червня 2019 року № 01-09/512 щодо проведення на належному рівні в м. Біла Церква 14 липня 2019 року міжнародних змагань з триатлону «Кубок Білої Церкви» на призи БМФ (ІІ ранг), чемпіонату України з триатлону на спринтерській дистанції (молодь, ІІІ ранг).

Для забезпечення відповідних умов безпеки дорожнього руху й попередження створення аварійності на автомобільних дорогах міста та місцях, де є загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод було внесено зміни до організації дорожнього руху автотранспорту для проведення змагань з триатлону 14 липня 2019 року з 11.00 до 16.00 год. за маршрутом: старт - центральний пляж – бульвар Олександрійський до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького - бульвар Олександрійський до перехрестя з вулицею Василя Стуса (ліва сторона) та в зворотному напрямку до перехрестя з вулицею Леся Курбаса до Торгової площі по колу.