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ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати по округу №90

  • Понеділок, черв. 24 2019
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ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати по округу №90

Ними стали:

Авраменко    
Олексій Сергійович    		 народився 12 лютого 1988 року в селищі Рокитне Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Рокитне Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Бігарі
Наталія Володимирівна		 народилася 18 березня 1975 року в місті Біла Церква Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8, комунальне некомерційне підприємство "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "ГОЛОС".
Дашкевич
Микола Володимирович		 народився 30 липня 1951 року в селищі Поліське Поліського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Міжнародний благодійний фонд "Друзі – дітям Чорнобиля", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
Магомедов
Мурад Гамідович		 народився 13 серпня 1980 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
Расторгуєв
Олександр Валерійович		 народився 26 липня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро Расторгуєва Олександра, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Яременко
Ярослав Вікторович		 народився 27 грудня 1982 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "СЛУГА НАРОДУ Біла Церква", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Раніше були зареєстровані Микола Бабенко, Вадим Кошель, Юрій Бут.

Реєстрація кандидатів в народні депутати по мажоритарному округу завершиться 25 червня. 

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