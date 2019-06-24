ЦВК зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати по округу №90

|Авраменко
Олексій Сергійович
|народився 12 лютого 1988 року в селищі Рокитне Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Рокитне Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
|Бігарі
Наталія Володимирівна
|народилася 18 березня 1975 року в місті Біла Церква Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8, комунальне некомерційне підприємство "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "ГОЛОС".
|Дашкевич
Микола Володимирович
|народився 30 липня 1951 року в селищі Поліське Поліського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Міжнародний благодійний фонд "Друзі – дітям Чорнобиля", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
|Магомедов
Мурад Гамідович
|народився 13 серпня 1980 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
|Расторгуєв
Олександр Валерійович
|народився 26 липня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро Расторгуєва Олександра, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.
|Яременко
Ярослав Вікторович
|народився 27 грудня 1982 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "СЛУГА НАРОДУ Біла Церква", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.
Раніше були зареєстровані Микола Бабенко, Вадим Кошель, Юрій Бут.
Реєстрація кандидатів в народні депутати по мажоритарному округу завершиться 25 червня.