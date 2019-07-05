Де побувати і що подивитися у Білій Церкві на День молоді

Торгова площа
13:00 - 19:00
Сімейний простір:
- Майстер-класи
- Мама-хендмейдер
- Сімейна бібліотека
- Авкагрим
- Мобільна ігротека
- Сімейна карта мрій від ГО «Самопоміч»
13:00 – 22:00
Ярмарка-продаж рукодільних виробів
13:00 - 19:00
Дозвілля молоді:
- Об’ємні ігри: хрестики-нолики, твістер, кільцекид
- Можливості віртуальної реальності: турнір JustDance від клубу «VR Дайвер»
- Спортивні розваги
- Фестиваль настільних інтелектуальних ігор
- Гра «Лазертаг»
- Гра «Пейнтбол»
- «Молодь обирає мандри»
- «Козацький жим»
15:00 - 19:00 Майстер-класи від студії «MagicDance»
15:00 - 19:00 Школа воїнських мистецтв Віктора Краєвського
15:00 – 19:00 Академія традиційного карате-до
15:00 - 18:00 «ВелоМіс Біла Церква-2019»
15:00 - 17:00 «Бути у формі – завжди в тренді» від фітнес-клубу «Форма»
15:00 - 19:00 TeenageEnglishSpeakingClub
Здоров’я та краса:
13:00 - 19:00
- Міні-лекції про здоров’я від санаторію «Діброва»
- Лекції з догляду за обличчям від салону-краси «4 сезони»
- та салону-магазину «Tian-de»
- Майстер-класи від стилістів-візажистів Галини Однорог,
- Марини Ярошенко та Яни Морської
Оглядовий майданчик:
13:00 - 20:00
- Фотовиставка«Біла Церква очима молодих»
- Виставка авто-, авіа- та судномоделей
- Показові виступи юних авіа/автомоделістів
- Фотосушка «Студентське життя»
- Майстер-клас із виготовлення літачків
Вул. Леся Курбаса
ІV міський молодіжний фестиваль вуличного мистецтва:
09:00 - 22:00
«Вільна стіна»
«Foodcourts»
13:00 – 22:00
Сцена
16:45 - 17:00 Офіційне відкриття свята. Привітання міського голови з Днем молоді.
17:00 - 18:00 «БЦ battle-2019»
18:00 - 18:30 Модне дефіле
18:30 - 18:50 Нагородження переможців міського фотоконкурсу «Біла Церква очима молодих»
18:50 - 19:00 Відзначення подяками учасників ІV міського фестивалю вуличного мистецтва «Вільна стіна»
19:00 - 19:50 Виступ гурту «ГленМоранж»
20:00 - 20:50 Виступ гурту «ZBSband»
21:00 - 21:50 Виступ гурту «Letay»
21:50 - 22:00 Вогняне шоу