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Де побувати і що подивитися у Білій Церкві на День молоді

  • Понеділок, черв. 24 2019
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Де побувати і що подивитися у Білій Церкві на День молоді

Програма святкування Дня молоді в Білій Церкві 30 червня 2019 року.

Торгова площа

13:00 - 19:00                         

Сімейний простір:

  • Майстер-класи
  • Мама-хендмейдер
  • Сімейна бібліотека
  • Авкагрим
  • Мобільна ігротека
  • Сімейна карта мрій від ГО «Самопоміч»

13:00 – 22:00 

Ярмарка-продаж рукодільних виробів

13:00 - 19:00

Дозвілля молоді:  

  • Об’ємні ігри: хрестики-нолики, твістер, кільцекид
  • Можливості віртуальної реальності: турнір JustDance від клубу «VR Дайвер»
  • Спортивні розваги
  • Фестиваль настільних інтелектуальних ігор
  • Гра «Лазертаг»
  • Гра «Пейнтбол»
  • «Молодь обирає мандри»
  • «Козацький жим»

15:00 - 19:00   Майстер-класи від студії «MagicDance»

15:00 - 19:00 Школа воїнських мистецтв Віктора Краєвського

15:00 – 19:00  Академія традиційного карате-до

15:00 - 18:00 «ВелоМіс Біла Церква-2019»

15:00 - 17:00 «Бути у формі – завжди в тренді» від фітнес-клубу «Форма»

15:00 - 19:00 TeenageEnglishSpeakingClub

Здоров’я та краса:                                                     

13:00 - 19:00                        

  • Міні-лекції про здоров’я від санаторію «Діброва»
  • Лекції з догляду за обличчям від салону-краси «4 сезони»
  • та салону-магазину «Tian-de»
  • Майстер-класи від стилістів-візажистів Галини Однорог,
  • Марини Ярошенко та Яни Морської

Оглядовий майданчик:                                  

13:00 - 20:00                          

  • Фотовиставка«Біла Церква очима молодих»
  • Виставка авто-, авіа- та судномоделей
  • Показові виступи юних авіа/автомоделістів
  • Фотосушка «Студентське життя»
  • Майстер-клас із виготовлення літачків

Вул. Леся Курбаса

 ІV міський молодіжний фестиваль вуличного мистецтва:

09:00 - 22:00                    

«Вільна стіна»

«Foodcourts»

13:00 – 22:00                   

Сцена

16:45 - 17:00 Офіційне відкриття свята. Привітання міського голови з Днем молоді.

17:00 - 18:00 «БЦ battle-2019»

18:00 - 18:30 Модне дефіле

18:30 - 18:50 Нагородження переможців міського фотоконкурсу «Біла Церква очима молодих»

18:50 - 19:00 Відзначення подяками учасників ІV міського фестивалю вуличного мистецтва «Вільна стіна»

19:00 - 19:50 Виступ гурту «ГленМоранж»

20:00 - 20:50 Виступ гурту «ZBSband»

21:00 - 21:50 Виступ гурту «Letay»

21:50 - 22:00 Вогняне шоу

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