Пам'ять, поросла бур'янами...

22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця, відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

День встановлено Указом Президента України з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань.

Напередодні, 21 червня, відбулося вшанування пам’яті жертв війни і в Білій Церкві. Прийшло на захід небагато людей, в основному учні шкіл та профтехосвіти, директори навчальних закладів, радник міського голови, а також ветерани, діти війни, які традиційно тримали червоний прапор із радянською зіркою. Від влади були присутні заступник міського голови Катерина Литвиненко та начальник управління освіти і науки Юрій Петрик.

«Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгненням військ нацистської Німеччини до Польщі. Кожен раз в цей день ми згадуємо тих, хто так і не повернувся з війни.

Загиблих на території Білої Церкви та померлих в госпіталях, чиї імена були відомі, було 775 осіб. За останнє десятиріччя пошуковцями та відділом культури та туризму вдалося встановити прізвища ще 850 військових. Їх прізвище увіковічені на Кургані «Скорботна мати» та на плитах у парку Слави.

У парку Слави розташовано 7 братських поховань. У першій поховано 420 воїнів і лише 80 з них ідентифіковано. У решті могил поховано 1537 воїнів, прізвища яких викарбувані на могильних плитах. Окремо поховано 88 воїнів Чехословацької бригади», - сказала ведуча заходу.

Полеглих вшанували хвилиною пам’яті та поклали квіти до Вічного вогню.

І здавалося б все зробили, як годиться. Та чи все? Мабуть, що ні. Адже прикро вражали порослі бур’янами кущі та квітники у парку Слави…

І таке ставлення міської влади до пам’яті загиблих у Другій світовій війні вже не перший рік. Мер Геннадій Дикий, який знаходить мільйони на алеї, чомусь ніяк не може разом з підлеглими придумати, як відремонтувати пошкоджений вандалами пам’ятник «Скорботна мати» та пам’ятник загиблим бійцям 1-ї окремої Чехословацької піхотної бригади у парку Слави.

І от, як бачимо, навіть не можуть знайти кошти, щоб просто виполоти бур’яни.