Партія "Факел" йде на вибори у Верховну Раду України

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Факел» - це новостворена політична організація, засновниками якої є громадські активісти, різногалузеві спеціалісти та представники малого і середнього бізнесу, які не з чуток знають про реалії українського суспільно-економічного життя, які у своїй безпосередній діяльності повсякчас змушені долати ті чи інші проблеми, зумовлені далеко не досконалою законодавчою системою в країні.

Ще навесні «Факел» оголосив про те, що братиме участь у дострокових парламентських виборах України, які відбудуться 21 липня 2019 року.

Партія йде відстоювати інтереси звичайних громадян України та тих осіб, хто сьогодні в неймовірно складних умовах намагається збудувати власну справу, а отже, стикається впритул із недолугим податковим кодексом, корупцією, свавіллям чиновників тощо.

Упродовж декількох місяців шляхом консультацій та обговорень із представниками громадянського суспільства із різних куточків України була створена Програма політичної сили, що охопила такі основні напрямки, як економічне майбутнє України, мир на території держави, децентралізація та реформа державного управління, якість життя.

9 червня на черговому з’їзді Політичної партія «ВО «Факел» було презентовано повний список політичної сили, що складається із 60-ти кандидатів у народні депутати України.

Усі кандидати в народні депутати від політичної партії «ВО «Факел» були відібрані в результаті аналізу анкет, які звичайні українці відправляли для участі в проекті «Депутатом стати просто». У результаті з великої кількості учасників проекту до остаточного списку ввійшли люди різного віку, різних професій, але об’єднаних спільною метою – запровадити реальні, а не удавані зміни у своїй країні.

"Ми створили нову політичну силу, мета якої відсторонити від політики не тільки олігархів, а й представників великого бізнесу, позаяк вони навіть уяви не мають про реальні щоденні проблеми пересічного українця. У наших лавах немає жодного відомого співака, як це стало в нинішніх політичних реаліях банально модним. Бо ми йдемо до Верховної Ради не співати з трибуни, а робити конкретні справи для покращення життя в державі", - заявила лідер ВО "Факел" Тетяна Однорог.

Пріоритетними цілями партії є розвиток економіки та індустріальних парків, а це є запорукою того, що молодь залишатиметься в Україні, а не шукатиме кращої долі десь-інде .

"Ми повинні створити такі умови, щоб у нас розвивався малий та середній бізнес, що буде не лише давати надходження до державного та місцевих бюджетів, але й створювати нові робочі місця", - підкреслив заступник голови партії Олександр Крамар.

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Факел» - це новий гравець на політичній мапі Україні, не підтриманий жодним олігархом чи представником старої політичної системи. Партія лише розпочинає свою діяльність, але впевнена в підтримці простих українців і у власній перемозі.