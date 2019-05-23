У Білій Церкві відкрили бульвар сучасної скульптури

Унікальні витвори мистецтва прикрасили оновлений Олександрійський бульвар, що веде до найбільшого дендропарку України "Олександрія", головної туристичної принади міста. Організатором стала молода команда кураторів Booryak , які завдяки підтримці муніципалітету, бізнесу та місцевих жителів провели міжнародний симпозіум скульптури “Interaction”. 5 митців з Іспанії, Турції, Люксембургу та України протягом двох тижнів працювали над скульптурами на відкритому просторі, а презентація створених робіт перетворилася на справжнє свято для місцевих жителів.

“Створення скульптур на відкритому майданчику зробило подію максимально доступною. Охочі змогли бачити появу скульптур на власні очі, знайомитись та спілкуватись зі скульпторами. Ми всі знайшли нових друзів. Мистецтво дійсно єднає. Ним захоплюються не всі, але ніхто не лишається байдужим”, — кажуть організатори.

Завдяки мистецтву куратори гуманізують середу існування, роблять її більш людяною та цікавою. Це світовий досвід, з цього починали багато європейських міст і тепер процес розпочато в Білій Церкві.

Перша скульптура, з якої починається бульвар створена турецьким скульптором Ілкером Ярдімчі. Митець вважає, що міста можна порівняти з живими організмами. Вони ростуть і змінюються. Вулиці, бульвари, будівлі є органічними частинами міста. Під різним кутом огляду скульптура змінює свою форму. Динамічна візуальність з'являється завдяки руху самого глядача навколо скульптури.

Скульптура заслуженого художника України Сергія Баранника нагадує фігуру янгола. На думку автора, одне крило — це земна матерія, інше, не прив'язане до землі символізує гармонію і духовність.

"Радість" називається робота київського скульптора Михайла Левченка, вона про природне бажання людини бути щасливою. Прості геометричні форми, що зібрані воєдино, символізують відчуття щастя, що формується з щоденних маленьких дрібничок та позитивних емоцій.

Скульптура “Стійкість” іспанського художника Пласідо Родрігеса Бонніна виконана в чорному металі. Готуючись до створення скульптури автор вивчив ситуацію в Україні. Усвідомивши, що країна зазнала великої кількості конфліктів, Автор говорить нам, що навіть в найважчі часи люди здатні змінитися та відродитися.

Флоренс Хоффманн біля своєї роботи

Завершує бульвар скульптура Флоренс Хоффманн, скульпторки із Люксембургу. Назва роботи “Mass instruction weapon” (українською - “Зброя масового навчання”) - це гра слів англійською, що походить від широко вживаного терміну Mass destruction weapon (українською - “Зброя масового знищення”). Ви бачите книгу на колесах, образ якої нагадує гармату. Художниця говорить про те, що коли ви здобуваєте освіту ви отримуєте знання і досвід, які дозволяють вам більш широко дивитися на багато речей. Знання можуть запобігати війнам. Війна — це конфлікт поглядів, коли люди не можуть прийти до спільної думки.

Змінюючи місто з пострадянською архітектурою кураторам дійсно вдалося залучити громаду, митців у спільний творчий процес. Глобальні речі починаються з простих. На даному етапі створено найголовніше — конструктивну взаємодію муніципалітету, суспільства та бізнесу.

За матеріалами сайту БМР