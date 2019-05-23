Увага! 31 травня буде частково перекритий бульвар Олександрійський

28 травня на засіданні виконкому прийнято рішення про тимчасові зміни в організації дорожнього руху для організації фестивалю «Міжнародний симпозіум скульптури» у місті Біла Церква.

Доповідаючи питання, керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Сергій Постівий поінформував, що протягом двох тижнів у Білій Церкві відбувається непересічна подія - Міжнародний симпозіум скульптури і всі бажаючі мають змогу на власні очі ознайомитися з творчим процесом митців. Скульптори працюють на роботами на території ДЮСШ «Зміна».

Скульптури будуть розміщені на бульварі Олександрійському з метою створення в місті куточків відпочинку, покращення вигляду бульвару, а також задля формування позитивного іміджу Білої Церкви як регіону з унікальними туристичними можливостями на міжнародному та вітчизняному туристичному ринках, стимулювання інвестиційної привабливості міста.

Отож, аби урочисто відкрити новостворені витвори сучасного мистецтва в рамках фестивалю «Міжнародний симпозіум скульптури» на бульварі та створити зручні мови для відвідувачів, було прийнято рішення, тимчасово, 31 травня 2019 року, в період з 16.00 до 22.00 год. обмежити рух транспортних засобів на території між зеленою зоною бульвару в районі перехрестя бульвару Олександрійського та вулиці В’ячеслава Чорновола. Рух бульваром Олександрійським в обидві сторони перекриватися не буде.

За матеріалами сайту БМР