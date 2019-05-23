Білоцерківському краєзнавчому музею - 95!

Білоцерківський краєзнавчий музей – скарбниця музейного фонду України, потужний науково-методичний центр, культурний осередок Правобережної Київщини, організатор численних виставок, всеукраїнських та міжнародних конференцій. На сьогодні музейна збірка складає понад 96 тисяч експонатів, а експозиція музею розташована у 23 залах. Це один із кращих музеїв Київщини, який є джерелом пізнання історії рідного краю, сприяє збереженню та популяризації культурно-історичних цінностей і духовних реліквій.

21 травня 2019 року музей відзначав 95-літній ювілей. У цей день головний музей міста над Россю приймав у своїх стінах численних відвідувачів та гостей міста. Запрошені поринули в захопливе театралізоване дійство за участю працівників музею, які відтворили життя музею від початку створення до сучасності.

Після зустрічі з історичними персонажами розпочалася урочиста частина. Благочинний Білоцерківського району ПЦУ,протоієрей, настоятель Храму Покрова Божої Матері Микола Гопайнич благословив проведення урочистого ювілейного заходу, а дитячий церковний хор виконав вітальну пісню.

Першим привітав колектив краєзнавчого музею начальник Управління культури, національностей та релігій Золотоверх І.В., який, за дорученням Київської обласної ради, вручив Почесні грамоти, подяки та цінні подарунки кращим працівникам за нелегку працю на ниві культурного просвітництва, збереження і примноження музейної спадщини.

Цього святкового дня лунали вітання від місцевого та районного керівництва. Заступник міського голови Литвиненко К.С. та заступник голови районної ради Чичикало А.П. вручили музейникам Почесні грамоти, подяки та цінні подарунки за сумлінну працю, професіоналізм і відповідальність за доручену справу та з нагоди 95-річчя. Вітали ювілярів начальник міського відділу культури та туризму Ковальська Ю.І., Голова профспілки працівників культури міста Драпой Г. Ф., начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Петрик Ю.Ф., Рудешко В. від депутата міської ради Короля А.П., помічник начальник управління з питань молоді та спорту Паливода І.П., голова Білоцерківського міськрайонного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка Климчук К.В., директор Міської централізованої бібліотечної системи Григоренко Р.П., директор дендропарку «Олександрія» Бойко Н.С., директор будинку органної та комерної музики Клюєв В.Д., директор ЦТДЮ Київщини Нестерук Т.В., виконавчий директор Благодійного фонду К.Єфименка Ткач О.Д., директор Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу Ружицький В.А., головний геолог Правобережної геологічної експедиції с. Фурси Павлюк В. М. Серед почесних гостей на святі були присутні директори та науковці музеїв Київщини – міст Борисполя, Фастова, Ржищева, Бровари, с. Марянівка, голови національних товариств, вчителі, художники, письменники та інші поціновувачі музейної справи.

Після урочистої частини музейників зі святом вітали музичними номерами творчі колективи щкіл мистецтв, Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім. П. Саксаганського, ЦТДЮ Київщини, гуманітарно-педагогічного коледжу, національних товариств, районних громад.

Білоцерківський краєзнавчий музей сьогодні – це не лише скарбниця історичних, мистецьких і духовних цінностей, а й культурний осередок, де можна побачити цікаве дійство і навіть стати його учасником.

За матеріалами сайту Білоцерківського краєзнавчого музею