У Білій Церкві відбулася акція “Україна питає - хто замовив Катю Гандзюк?”

Захід покликаний вкотре привернути увагу суспільства на те, що замовники жорсткої розправи над Катериною Гандзюк - не покарані. Учасники акції вимагали від новообраного президента Володимира Зеленського покласти край системному переслідуванню громадських діячів представниками старої влади та припинити саботаж правоохоронних органів у розслідуванні атак на громадських діячів в усіх куточках країни.



Акція почалася хвилиною мовчання за жертвами геноциду кримськотатарського народу. Як і десятки років тому, боротьба із системою і грубим порушенням прав людини для українців досі актуальні.



«Ми як громадські активісти несемо частину провини разом з українським суспільством за те, що допустили такі трагічні випадки. Вже ніколи не повернеш Катю як і інших Віталія Олешко, Миколу Бичка, Сергія Самарськго, Віталія Ващенка, Юрія Ігнатенко та Ірину Ноздровську. Проте, ми можемо зробити, щоб такого більше ніколи не відбувалося.



Тому знову, продовжуємо нагадувати про це суспільству, правоохоронцям, політикам і посадовцям щоб одні долучалися до боротьби за права, свободи і верховенства права, а інші виконували своє завдання належним чином.» - написали організатори акції в місті Біла Церква.



Білоцерківські громадські діячі які сьогодні підтримали акцію, є напевно кращими представниками громадського суспільства міста. Дуже дякуємо Олександр Лємєнов знайшов в собі сили сказати кілька слів щодо справи Каті яку він особисто знав. Також дякуємо Олексій Пензарєв який також був другом Каті Гандзюк. Це сильні люди які не бояться висловлюватися і продовжують боротьбу за Катю.



Велика подяка організаторам ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» які змогли організуватися і провести всеукраїнську акцію по більше ніж 40 містам України та залучити українські діаспори закордоном. В Білій Церкві взявся допомогти в організації Павло Лаврусь разом з однодумцями та членами ГО "Білоцерківська альтернатива" а саме з Анною Федченко, Максимом Тютюнником, Віктором Левицьким, Яном Залевським, Олександром Коломійцем та іншими.



До акції долучився депутат Білоцерківської міської ради Володимир Бабенко, який особисто знав одного з вбитих активістів а саме Віталія Олешко.



Довідка:



Всеукраїнська акція “Україна питає: хто замовив Катю Гандзюк?” відбулася одночасно у 40 українських містах: Києві, Білій Церкві, Ірпені, Обухові, Гатному, Вінниці, Луцьку, Нововолинську, Ківерці, Рожищі, Дніпрі, Костянтинівці, Слов'янську, Маріуполі, Торецьку, Бахмуті, Краматорську, Житомирі, Малині, Ужгороді, Запоріжжі, Бердянську, Івано-Франківську, Кропивницькому, Сєвєродонецьку, Львові, Новояворівську, Одесі, Миколаєві, Полтаві, Кременчузі, Рівному, Дубно, Сумах, Тернополі, Чорткові, Харкові, Херсоні, Черкасах, Чернівцях, Кам‘янці-Подільському, Чернігові.



Українство в Страсбурзі, Лондоні, Берліні, Празі, Брюсселі, Варшаві, Парижі та в містах Канади також долучилися до події.



За словами учасників подій, це - наймасовіший захід. Подібні події також були організовані українцями за останні роки.



Всеукраїнська акція та події в регіонах носять виключно мирний характер і організовані ініціативою друзів та близьких Катерини - “Хто замовив Катю Гандзюк?” у партнерстві з громадськими організаціями, рухами та об’єднаннями, і просто з небайдужими людьми.



Для додаткових коментарів та фото від організаторів та учасників подій в Харкові або іншому місті України, будь ласка, звертайтеся до: Павло Лаврусь – 0967663974, Оля Решетилова - 0977571564.



Більше про подію - у фото-репортажі організаторів: https://www.facebook.com/events/420726325415030/