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Білоцерківці чудово підготувалися до Дня вишиванки

  • Четвер, трав. 16 2019
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Всі фото з Фейсбук, текст - Вікіпедія Всі фото з Фейсбук, текст - Вікіпедія

Цього року Всесвітній день вишѝванки святкується 16 травня. У цей день кожен охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка. Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом.

Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

kramar

Олександр Крамар

ujkh

Департамент житлово-комунального господарства

А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів.

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Наталія Лазоренко

fakel

партія "Факел"

Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету.

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Виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка Олена Ткач та журналіст сайту БЦ News та газети "Тиждень" Людмила Полях

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ЖЕК-1

Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

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Олександр Лємєнов

mr

Працівники міськвиконкому БМР

Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки.

rudeshko

Вікторія Рудешко

tovarna

Управління Держпродспоживслужби в місті Біла Церква

Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки.

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Білоцерківські школярі

Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку — одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим, така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість.

petryk

Управління освіти і науки БМР

tribo

Завод "Трібо"

rosava

Завод "Росава"

kymu

А це фото на ФБ було підписано просто: Темний кум та світлий кум)

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