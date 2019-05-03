Правопорушення за тиждень: підпал квартири, п'яний на даху, ДТП, замах на матір

24 квітня
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Білоцерківські патрульні винесли з пожежі жінку, яка підпалила власну оселю і намагалася покінчити із життям. Близько 18-ї години на лінію «102» надійшов виклик з приводу задимлення у квартирі по вулиці Раскової. Заявник повідомив, що сусідка запалила в оселі вогонь, що відбувається всередині невідомо. В коридорі стоять стовби диму, немає чим дихати.
Патрульні по приїзду викликали рятувальну службу та медиків. Вони відразу піднялись на другий поверх, знайшли потрібну квартиру: двері були відкриті. У задимленому приміщенні дихати було майже нічим. Інспектори прикрили рушником дихальні шляхи та зайшли в кімнату, де побачили на дивані, який починав горіти, жінку. Як виявилось, вона склала речі на ліжко, підпалила їх і лягла поруч, накрившись ковдрою. Поліцейські не розгубились, швидко набрали води у сусідів і самостійно загасили пожежу. Потім охоронці порядку прийняли рішення евакуювати громадянку на свіже повітря.
Патрульні оперативно винесли жінку з задимленої квартири. Потерпіла не хотіла залишати будинок і пручалась. Вже під будинком вона продовжувала кричати: «Я не хочу жити!». Все ж, поліцейським вдалося її вмовити не чинити лиха своєму здоров'ю. Інспектори передали «горе-самогубцю» лікарям для надання їй медичної допомоги.
Зі слів очевидців, мешканка будинку неодноразово вчиняла дані дії і страждає на психічні розлади.
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У селищі Гребінки по авдорозі Київ-Одеса водій авто ВАЗ з'їхав у кювет та збив стовб, після чого той впав на проїжджу частину. Громадянин втік з місця події, але він не розрахував, що в даного правопорушення були свідки, які вже зателефонували на "102" і повідомили не лише марку автомобіля порушника, а також його державний номерний знак. Патрульні приїхали на виклик, прибрали стовба з дороги. А порушника знайдуть та притягнуть до відповідальності.
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Близько 13-ї години по проспекту Князя Володимира у Білій Церкві громадяни помітили на даху балкону 9-го поверху чоловіка, який розпивав спиртні напої, голосно кричав, висловлювався нецензурно та намагався привернути до себе увагу.
Очевидці відразу ж зателефонували на лінію «102». На місці події патрульні виявили 22-річного парубка в стані сильного алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку оцінили ситуацію і прийняли рішення зламати замок дверей горища багатоповерхівки.
На свій страх, ризик і відповідальність сержант поліції вирішив затягнути даного громадяна через вікно горища до будинку. Протягом 10 хвилин злагодженої роботи патрульних – порушник громадського порядку вже знаходився на землі цілий і неушкоджений.
Чоловіка доставили до пункту надання медичної допомоги аби перевірити його на стан алкогольного сп'яніння. Результат показав ❗️2.01❗️ проміле алкоголю в крові. На громадянина склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).
25 квітня
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Вночі білоцерківським патрульним надійшов виклик "Погроза фізичною розправою або вбивством".
На місці події охоронців порядку зустріла заявниця, яка розповіла, що син кидався на неї з ножем і погрожував вбивством, також повідомила, що він знаходиться в стані наркотичного спяніння. У будинку правопорушника не було. Взявши у потерпілої прикмети сина, інспектори почали обстежувати прилеглу територію. Поблизу зачиненого дитячого майданчика патрульні помітили чоловіка, схожого за прикметами. Побачивши патрульних, чоловік почав тікати.
Громадянин намагався перелізти через паркан аби сховатись від поліцейських. Проте, він лише порізав руки, бо охоронці порядку дуже швидко наздогнали громадянина та затримали. Лікарі надали правопорушнику медичну допомогу. У заявниці взяли заяву та пояснення.
У результаті на чоловіка склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.178 та повідомили центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим.
26 квітня
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Близько півночі, на 53 км автодороги Київ - Одеса, в селі Ксаверівка патрульні зупипили водія на авто Ford Sierra за порушення ПДР (не працював задній габарит).
Під час перевірки документів 54-річного іноземця виявилось, що він розшукується Святошинським управлінням поліції ГУНП в місті Києві за ч.2 ст.289 КК України.
Громадянина передали начальнику оперативного-розшукового сектору відділу кримінальної поліції Святошинського Управління поліції.
30 квітня
- В обідню пору по вулиці Леваневського 25-річний водій автівки Citroen C5 проігнорувала вище перелічені правила, внаслідок чого відбулось зіткнення із DACIA Logan. Машини зазнали механічних ушкоджень.
- Близько 2-ї години ночі, на 16 км автодороги Київ - Одеса білоцерківські патрульні помітили неповнолітню дівчину, одягнену в літню сукню та туфлі. У такому вигляді 17-річна дівчина зі столиці пішки діставалась додому в Васильківський район. Під час спілкування громадянка повідомила, що відпочивала в місті Києві, та, посварившись із друзями, попрямувала додому. Охоронці порядку доставили неповнолітню за місцем проживання та передали матері відповідно до ст. 41 (Поліцейське піклування) ЗУ "Про Національну поліцію".
Анастасія Трубнікова,
прес-секретар Батальйону патрульної поліції в м. Біла Церква
УПП в Київській області