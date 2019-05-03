Правопорушення за тиждень: підпал квартири, п'яний на даху, ДТП, замах на матір

Білоцерківські патрульні винесли з пожежі жінку, яка підпалила власну оселю і намагалася покінчити із життям. Близько 18-ї години на лінію «102» надійшов виклик з приводу задимлення у квартирі по вулиці Раскової. Заявник повідомив, що сусідка запалила в оселі вогонь, що відбувається всередині невідомо. В коридорі стоять стовби диму, немає чим дихати.

Патрульні по приїзду викликали рятувальну службу та медиків. Вони відразу піднялись на другий поверх, знайшли потрібну квартиру: двері були відкриті. У задимленому приміщенні дихати було майже нічим. Інспектори прикрили рушником дихальні шляхи та зайшли в кімнату, де побачили на дивані, який починав горіти, жінку. Як виявилось, вона склала речі на ліжко, підпалила їх і лягла поруч, накрившись ковдрою. Поліцейські не розгубились, швидко набрали води у сусідів і самостійно загасили пожежу. Потім охоронці порядку прийняли рішення евакуювати громадянку на свіже повітря.

Патрульні оперативно винесли жінку з задимленої квартири. Потерпіла не хотіла залишати будинок і пручалась. Вже під будинком вона продовжувала кричати: «Я не хочу жити!». Все ж, поліцейським вдалося її вмовити не чинити лиха своєму здоров'ю. Інспектори передали «горе-самогубцю» лікарям для надання їй медичної допомоги.

Зі слів очевидців, мешканка будинку неодноразово вчиняла дані дії і страждає на психічні розлади.