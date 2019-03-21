Від купівлі недобудови на вул. Театральній завдано збитку в сумі 19,45 млн грн.

Суд наклав арешт на мобільний телефон iPhone X міського голови Білої Церкви Київської області Геннадія Дикого, у якого проводили обшуки детективи Національного антикорупційного бюро у кримінальному провадженні щодо придбання будівлі ймовірно за завищеною на майже 20 мільйонів гривень ціною.

Таке рішення ухвалила слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Світлана Кушнір за результатами розгляду клопотання детектива НАБУ погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Слово і Діло».

Як встановило слідство, 30 серпня 2018 року на пленарному засіданні 55 сесії Білоцерківською міською радою Київської області було розглянуто подання мера Дикого, за результатами якого було ухвалено рішення про придбання нерухомості. Так, вказаним рішенням було придбано право на будівництво адміністративно-торговельного комплексу відповідно до архітектурно-планувального завдання та об'єкт незавершеного будівництво загальною площею 4728,5 квадратних метрів. Вартість цієї нерухомості за результатами оцінки була визначена в розмірі майже 24 млн грн. Водночас, попередні власники, а саме Павло Ходаківський і Наталія Сокирко, це майно придбали у фірми ТОВ «Т.Р.К. Театральний» лише за 4,5 млн грн.

Детективи НАБУ вивчили оцінку вказаної нерухомості, яку проводив оцінювач ТОВ «Укрекспертиза-центр». На думку слідства, цей звіт має ознаки завищення вартості, так як оцінювачем використаний порівняльний метод та обрані об'єкти порівняння, які явно не відповідають технічному стану досліджуваного приміщення (недобудова, 76% готовності) та не зроблено коригування вартості на стан приміщення. Як вказали детективи, одним із об'єктів порівняння є діючий бізнес – офісно-готельно-ресторанний комплекс в центрі міста Біла-Церква із власною котельнею та конференц-залами. Також у Національному бюро додали, що мером Диким нібито порушено вимогу статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність Україні», згідної якої, необхідно проводити рецензування звіти про оцінку майна.

Крім того, у НАБУ встановили, що голова постійної комісії Білоцерківської міськради з питань інвестицій Сергій Мартинюк у порушення регламенту ради виніс питання про придбання цієї нерухомості попри те, що його розгляд на засіданні комісії не відбувся у зв'язку із відсутністю кворуму. Детективи також дізналися, що вже після придбання будівлі оцінювач звернувся до свого знайомого оцінювача та домовився про виготовлення завідомо недостовірної рецензії на звіт, в тому числі із зазначенням недостовірної дати її виготовлення - 29 серпня 2018 року, тобто за день до придбання будівлі. Зазначеними діями, за оцінкою слідства, міському бюджету Білої Церкви завдано збитку у сумі 19,45 млн грн.

У зв'язку з чим детективи на підставі ухвали суду проводили обшук у мера Білої Церкви Дикого і вилучили iPhone X, на який просили накласти арешт. Під час його поверхневого огляду у месенджері WhatsApp знайдено листування мера з одним із продавців придбаної будівлі, яка датована липнем-серпнем 2018 року, тобто до придбання майна.

У цьому листуванні Дикий домовляється про зустріч із продавцем майна, а також порівнюють свій випадок із ситуацією із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Детектив також додав, що під час огляду телефону він заблокувався, а мер Білої Церкви відмовився повідомити пароль. Тому телефон був вилучений для подолання системи логічного захисту та проведення детального огляду та технічної експертизи. Сам телефон визнаний речовим доказом. Вивчивши клопотання, суддя його задовольнила.