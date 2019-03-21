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З нас "робитимуть стадо свиней"?

  • Четвер, квіт. 18 2019
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З нас &quot;робитимуть стадо свиней&quot;?

На 69 позачерговій сесії БМР несподівано за пропозиції депутата від "Самопомочі" Сергія Наконечного в порядок денний було включене рішення, яке давно цікавило міського голову Геннадія Дикого. Рішення виносилося на сесію 6 разів, з 7 спроби таки вдалося ухвалити.

Мова йде про проект рішення «Про перейменування комунального підприємства Редакція Білоцерківського міського радіомовлення та затвердження його Статуту шляхом викладення у новій редакції». Рішення передбачає створення місцевого комунального телеканалу «Місто». Редакційна рада телеканалу складатиметься з 4 осіб, двоє з них - це мер та секретар міськради, двоє - представники редакції.

«Шановні колеги, я приведу вам цитату Йозефа Геббельса: «Дайте мені будь –які ЗМІ і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней. Я в кабінеті міського голови казав, що підтримую це рішення, вважаю, що у нас повинно бути міське телебачення», - так прокоментував проект рішення депутат БМР Володимир Бабенко. І запропонував, щоб до складу редакційної ради ТРК входив секретар міської ради замість заступника мера, як передбачалося раніше. Депутати підтримали цю правку.

Водночас відхилили пропозицію депутата БМР Геннадія Джегура, яка звучала так: «Я не погоджуюся з тим, що при всіх нагальних потребах міста треба створювати об’єкт, в який будуть вливатися значні кошти з місцевого бюджету. Але якщо ми всі такі демократичні, у тому числі й ви, Геннадій Анатолійович, то нехай до складу редакційної ради входять представники від кожної фракції міськради».

Отож, муніципальне телебачення створено. Для об’єктивного інформування чи формування «стада свиней», побачимо незабаром.

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