ОВК провела перше засідання

Складається з 14 членів, які порівно представляють двох кандидатів на посаду президента – Володимира Зеленського та Петра Порошенка. На першому засіданні члени ОВК прийняли присягу, вирішили організаційні питання, зокрема визначили хто з членів ОВК виконує свої повноваження на платній основі, залучили технічних працівників та спеціалістів для роботи в окружній комісії, розглянули календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування, розподілили обов’язки між головою, секретарем та членами ОВК.
Також розглянули питання про схвалення єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення повторного голосування та про створення комісії з приймання товарно-матеріальних цінностей.
Друге засідання ОВК відбудеться в суботу, 13 квітня.
Склад ОВК ТВО №90
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Куценко Віталій Юрійович
|голова ОВК
|Зеленський В. О.
|Павленко Алла Іванівна
|Секретар комісії
|Порошенко П.О.
|Андрієвський Антон Володимирович
|Член комісії
|Зеленський В. О.
|Барановська Леся Миколаївна
|Член комісії
|Зеленський В. О.
|Брагінець Наталія Юріївна
|Член комісії
|Зеленський В. О.
|Вершинін Андрій Олександрович
|Член комісії
|Порошенко П.О.
|Іваницький Михайло Петрович
|Член комісії
|Порошенко П.О.
|Карнаух Олександр Миколайович
|Член комісії
|Порошенко П.О.
|Кирилюк Людмила Миколаївна
|Член комісії
|Зеленський В. О.
|Міхєєв Валерій Людвикович
|Член комісії
|Порошенко П.О.
|Пекарчук Ігор Анатолійович
|Член комісії
|Порошенко П.О.
|Поливанчук Людмила Сергіївна
|Член комісії
|Зеленський В. О.
|Полінога Світлана Григорівна
|Член комісії
|Порошенко П.О.
|Ярошовець Олена Павлівна
|Член комісії
|Зеленський В. О.