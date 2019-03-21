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ОВК провела перше засідання

  • П'ятниця, квіт. 12 2019
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ОВК провела перше засідання

11 квітня відбулося перше засідання ОВК нового складу, яка сформована до ІІ туру президентських виборів.

Складається з 14 членів, які порівно представляють двох кандидатів на посаду президента – Володимира Зеленського та Петра Порошенка. На першому засіданні члени ОВК прийняли присягу, вирішили організаційні питання, зокрема визначили хто з членів ОВК виконує свої повноваження на платній основі, залучили технічних працівників та спеціалістів для роботи в окружній комісії, розглянули календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування, розподілили обов’язки між головою, секретарем та членами ОВК.

Також розглянули питання про схвалення єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення повторного голосування та про створення комісії з приймання товарно-матеріальних цінностей.

Друге засідання ОВК відбудеться в суботу, 13 квітня.

Склад ОВК ТВО №90

Куценко Віталій Юрійович

 

 голова ОВК Зеленський В. О.
Павленко Алла Іванівна Секретар комісії Порошенко П.О.
Андрієвський Антон Володимирович Член комісії Зеленський В. О.
Барановська Леся Миколаївна Член комісії Зеленський В. О.
Брагінець Наталія Юріївна Член комісії Зеленський В. О.
Вершинін Андрій Олександрович Член комісії Порошенко П.О.
Іваницький Михайло Петрович Член комісії Порошенко П.О.
Карнаух Олександр Миколайович Член комісії Порошенко П.О.
Кирилюк Людмила Миколаївна Член комісії Зеленський В. О.
Міхєєв Валерій Людвикович Член комісії Порошенко П.О.
Пекарчук Ігор Анатолійович Член комісії Порошенко П.О.
Поливанчук Людмила Сергіївна Член комісії Зеленський В. О.
Полінога Світлана Григорівна Член комісії Порошенко П.О.
Ярошовець Олена Павлівна Член комісії Зеленський В. О.
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