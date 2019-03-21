ОВК провела перше засідання

Складається з 14 членів, які порівно представляють двох кандидатів на посаду президента – Володимира Зеленського та Петра Порошенка. На першому засіданні члени ОВК прийняли присягу, вирішили організаційні питання, зокрема визначили хто з членів ОВК виконує свої повноваження на платній основі, залучили технічних працівників та спеціалістів для роботи в окружній комісії, розглянули календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування, розподілили обов’язки між головою, секретарем та членами ОВК.

Також розглянули питання про схвалення єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення повторного голосування та про створення комісії з приймання товарно-матеріальних цінностей.

Друге засідання ОВК відбудеться в суботу, 13 квітня.

Склад ОВК ТВО №90