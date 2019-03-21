Підрахунок голосів у Білій Церкві завершено

У Білій Церкві кількість виборців, які взяли участь в межах ТВО становить 100 839 осіб із 148 116 внесених до списків на голосування. Явка на виборах склала 68,08%.

Станом на 17:00 підрахунок голосів на ТВО №90 завершено.

За кандидата Володимира Зеленського віддали свої голоси 29, 98 % виборців.

За Юлію Тимошенко – 15, 59%, за Ігоря Смешка – 15, 50%, за Петра Порошенка – 15, 29%, за Анатолія Гриценка – 7, 04%, за Юрія Бойка – 5, 94%, за Олега Ляшка - 3, 46%, за Руслана Кошулинського – 1, 65%, за Олександра Вілкула – 1, 45%. Інші набрали менше 1% голосів.

Білоцерківська ОВК справилася найшвидше з усіх ОВК Київської області з підрахунком. «Вибори пройшли в законному руслі, всі голоси враховані. Порушення були, надійшло 10 скарг, ми всі їх розглянули, але це були незначні порушення. Дякую всім виборцям за високу явку», - сказала голова ОВК Оксана Афанасьєва.

ЦВК продовжує підрахунок голосів. Вже опрацьовано 88, 43% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський - 30, 27%, за ним йде Петро Порошенко - 16, 01%, третьою йде Юлія Тимошенко - 13, 34%.