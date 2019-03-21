Важливо

Підрахунок голосів у Білій Церкві завершено

  • Понеділок, квіт. 01 2019
  • Автор 
Підрахунок голосів у Білій Церкві завершено

ОВК ТВО №90 завершила підрахунок голосів. Лідирує Володимир Зеленський. 

У Білій Церкві кількість виборців, які взяли участь в межах ТВО становить 100 839 осіб із 148 116 внесених до списків на голосування. Явка на виборах склала 68,08%.

Станом на 17:00 підрахунок голосів на ТВО №90 завершено. 

За кандидата Володимира Зеленського віддали свої голоси 29, 98 % виборців.

За Юлію Тимошенко – 15, 59%, за Ігоря Смешка – 15, 50%, за Петра Порошенка – 15, 29%, за Анатолія Гриценка – 7, 04%, за Юрія Бойка – 5, 94%, за Олега Ляшка - 3, 46%, за Руслана Кошулинського – 1, 65%, за Олександра Вілкула – 1, 45%. Інші набрали менше 1% голосів.

Білоцерківська ОВК справилася найшвидше з усіх ОВК Київської області з підрахунком. «Вибори пройшли в законному руслі, всі голоси враховані. Порушення були, надійшло 10 скарг, ми всі їх розглянули, але це були незначні порушення. Дякую всім виборцям за високу явку», - сказала голова ОВК Оксана Афанасьєва.

ЦВК продовжує підрахунок голосів. Вже опрацьовано 88, 43% протоколів. Лідирує Володимир Зеленський - 30, 27%, за ним йде Петро Порошенко - 16, 01%, третьою йде Юлія Тимошенко - 13, 34%.

SocButtons v1.5
Прочитано 2176 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Скільки витратите на великодній стіл?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео