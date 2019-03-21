У Білій Церкві виборець проголосував за пенсійним посвідченням

Близько 10 ранку на дільничній виборчій комісії 320945 спостерігач Громадянської мережі ОПОРА зафіксував, як члени комісії видають жінці бюлетень за пенсійним посвідченням. На зауваження спостерігача комісія не відреагувала, відтак, пенсіонерка змогла проголосувати.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Закону, при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. А згідно ч.2 ст. 2 ЗУ «Про вибори Президента України», документом, який підтверджує громадянство України, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях є – паспорт громадянина України, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) та тимчасове посвідчення громадянина України.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=A5iLxFpNQAE

У зв'язку з вище зазначеним випадком, спостерігачі ОПОРИ склали акт про порушення та подали скаргу до окружної виборчої комісії 90 ВО на дії ДВК 320945.

Зазначимо, що дане правопорушення, згідно з ч. 1 ст.158-1 Кримінального кодексу України, може каратися штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів або виправними роботами на строк до 2 років чи обмеженням волі на строк до 3 років.

За матеріалами ОПОРА