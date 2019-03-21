Білоцерківські патрульні продовжують виявляти осіб з забороненими речовинами

- паперовий згорток, ймовірно, з наркотичною речовиною рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом
- два поліетиленових пакети з зелено-сірою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичний засіб
- поліетиленовий тубус, в якому знаходиться наркотична речовина. "Конопля", збережена для власних потреб без мети збуту, зі слів особи, в якої її виявили
- порошок білого кристалічного походження, схожий на наркотичний засіб
На місце викликали слідчо-оперативну групу Білоцерківського відділу поліції.