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Білоцерківські патрульні продовжують виявляти осіб з забороненими речовинами

  • П'ятниця, бер. 29 2019
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Білоцерківські патрульні продовжують виявляти осіб з забороненими речовинами

За минулийтиждень (18-24 березня) на територіїобслуговуванняпатрульноїполіціївиявили 4 осіб з, ймовірно, наркотичнимиречовинами:

  1. паперовий згорток, ймовірно, з наркотичною речовиною рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом
  2. два поліетиленових пакети з зелено-сірою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичний засіб
  3. поліетиленовий тубус, в якому знаходиться наркотична речовина. "Конопля", збережена для власних потреб без мети збуту, зі слів особи, в якої її виявили
  4. порошок білого кристалічного походження, схожий на наркотичний засіб

На місце викликали слідчо-оперативну групу Білоцерківського відділу поліції.

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