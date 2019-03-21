Роботодавці Білоцерківщини запропонували понад 700 вакансій

Понад 1000 безробітних осіб завітали 20 березня 2019 року до Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості на весняний Ярмарок вакансій.

Захід відвідав директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук, він привітав учасників заходу, побажав учасникам знайти достойну роботу, а також поспілкувався з представниками роботодавців.

Представники 40 підприємств міста та району запропонували понад 700 вакансій. Серед роботодавців були присутні представники ПРаТ «Білоцерківський консервний завод», ПРаТ «Білоцерківська книжкова фабрика», ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», ТОВ «Гриби України», Білоцерківська ТЕЦ та інші.

Серед запропонованих вакансій актуальним залишається попит на робітничі професії: слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, швачок, ремонтників обладнання, кухарів.

Актуальними є питання укомплектування посад офіцерського та рядового складу Збройних Сил України, патрульної поліції м.Біла Церква.

Інформаційно-довідкові матеріали, різноманітні стенди, оголошення стали в нагоді пошукачам роботи. Вони ознайомились з наявними вакансіями, умовами праці та її оплатою, графіком роботи. Бажаючі мали змогу безпосередньо поспілкуватись з представниками роботодавців та залишити свої резюме.

Цього ж дня учнівська молодь Білоцерківщини мала змогу обрати майбутнє на Ярмарку професій. Саме тут представники 30 навчальних закладів запрошували на навчання та демонстрували професії.