Мер Білої Церкви проводить приватні прес-конференції для обраних

Журналісти ТРК "Крокус" запитують у мера, за якими критеріями він визначає, кого із журналістів запросити на зустрічі, а кого - ні. У проміжку дверей видно, як обрані журналісти вже зручно вмостилися у кабінеті мера

Учора, 14 березня, міський голова Білої Церкви вкотре підтвердив: відповідати на неприємні питання про ті чи інші проблеми міста він не буде. Тому, шановні жителі Білої Церкви, якщо ви роками не можете випросити ремонту прибудинкової території, а ваш будинок при цьому ще й справно сплачує земельний податок місту, якщо ЖЕК роками не ремонтує труби у підвалі вашого будинку, а ви незабаром будете платити за різницю по воді, яка просто витікає з цих труб, якщо у школі чи садочку, де навчається ваша дитина протікає дах, а ви ремонтуєте стелю за власні кошти, то знайте: мер чути про такі проблеми не хоче. Він не пускає на свої прес-конференції тих журналістів, які можуть задати подібні питання.

Геннадій Дикий не хоче відповідати, чому у місті провалилася транспортна реформа, пасажири продовжують скаржитися на сервіс у маршрутках, "Тролейбусне управління" втратило майже всі автобусні маршрути і не було куплено жодного нового тролейбусу. Геннадій Дикий не хоче відповідати, чому бруківку на алеях кладуть без тендеру, адже якщо немає конкуренції, то немає й ринкової ціни. Міський голова не хоче відповідати, чому теплові лічильники в місті так само встановлюють без тендеру, а тому цим питанням зайнялася навіть Державна фіскальна служба.

Мер не хоче відповідати на питання про обшуки НАБУ, пов’язані із закупівлею за 24 млн. грн недобудови в центрі міста. Меру не цікаві ваші скарги на якість обслуговування в лікарнях. Меру не хочеться бачити журналістів, які у минулому році розповідали про скандали довкола переселення музичної школи №2 у не відремонтоване приміщення і розділення музичної школи №3 та висвітлювали позицію педагогів та батьків учнів.

Журналістів, які можуть задати подібні питання, мер вважає не об’єктивними. А тому не запрошує на свої зустрічі. Так було не лише вчора. 27 грудня 2018 року міський голова Геннадій Дикий провів зустріч із представниками ЗМІ Білої Церкви. Під час зустрічі журналісти мали змогу поставити низку запитань та з перших вуст отримати відповіді на них. Ані БЦ News, ані газету «Тиждень», ані телеканал «Крокус» на цю зустріч не запрошували.

Загалом з перших днів своєї роботи Геннадій Дикий відразу показав, як він буде працювати з журналістами. У лютому 2016 року журналісти домоглися зустрічі з мером та вимагали від нього обирати ЗМІ для розміщення матеріалів міськради лише на конкурсній основі. Проте мер був непохитний. Тоді улюбленцем мера був телеканал «Крокус», якому з бюджету "відвалили" 200 тис грн. для «об'єктивної» роботи. Ще 200 тис грн розподілили на кілька місцевих газет. Мер запевняв, що ТРК «Крокус» має найбільше покриття в Білій Церкві, його журналісти присутні на всіх без виключення заходах міськради і він займається прямою трансляцією засідань сесій, виконкомів, постійних депутатських комісій, тендерів.

«Крокус» робить владу прозорою для громади. Так, ми виділяємо суму в межах 200 тис., але не більше. Плюс - мінус, але не більше», - так казав мер у 2016 році. Наразі «Крокус» уже не в фаворі. Адже не бере з міського бюджету гроші, тому для Геннадія Дикого телеканал перестав бути «об’єктивним». І його журналістів на прес-конференції запрошувати він не буде.