У селі Шкарівка зареєстрований випадок сказу

Відповідно до порядку денного, під час засідання комісії було заслухано питання щодо профілактики сказу м’ясоїдних на території міста, з якого доповів провідний лікар ветеринарної медицини, епізоотолог Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини Євген Гладкий. Доповідач зауважив, що після випадку сказу в Білоцерківському районі (покусу кішкою мешканки с.Шкарівка) Білоцерківською міською державною лікарнею ветеринарної медицини невідкладно було проведено відповідні заходи – подвірний обхід та вакцинацію собак та котів проти сказу.
Станом на 05.02.2019 у загрозливій зоні, куди потрапив Таращанський масив, було вакциновано 115 голів тварин, з яких 36 котів. З початку 2019 року проти сказу було щеплено 485 тварин, з яких 392 собак та 93 котів. Стосовно покусів, то у 2019 році було зареєстровано 40 укусів, з яких 13 були нанесені безпритульними тваринами. Як було зазначено, антирабічною вакциною на І квартал 2019 року Білоцерківська міська державна лікарня забезпечена в повній мірі – 2800 доз.
Робота з проведення щеплення собак та котів триває. У разі виявлення тварин, які викликають підозру захворюваності на сказ, мешканці можуть звертатися до Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини за телефонами: 6-10-23, 6-53-34, у разі виявлення таких тварин на території району - до Білоцерківської державної районної лікарні ветеринарної медицини – за телефонами 6-20-73, 6-13-63.