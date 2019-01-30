У селі Шкарівка зареєстрований випадок сказу

5 лютого відбулося позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській міській раді. Засідання провів голова комісії, заступник міського голови Олександр Поляруш, який оголосив новий склад комісії, який був затверджений рішенням Білоцерківської міської ради від 29 листопада 2018 року №3023-60-VII та окреслив план роботи.

Відповідно до порядку денного, під час засідання комісії було заслухано питання щодо профілактики сказу м’ясоїдних на території міста, з якого доповів провідний лікар ветеринарної медицини, епізоотолог Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини Євген Гладкий. Доповідач зауважив, що після випадку сказу в Білоцерківському районі (покусу кішкою мешканки с.Шкарівка) Білоцерківською міською державною лікарнею ветеринарної медицини невідкладно було проведено відповідні заходи – подвірний обхід та вакцинацію собак та котів проти сказу.

Станом на 05.02.2019 у загрозливій зоні, куди потрапив Таращанський масив, було вакциновано 115 голів тварин, з яких 36 котів. З початку 2019 року проти сказу було щеплено 485 тварин, з яких 392 собак та 93 котів. Стосовно покусів, то у 2019 році було зареєстровано 40 укусів, з яких 13 були нанесені безпритульними тваринами. Як було зазначено, антирабічною вакциною на І квартал 2019 року Білоцерківська міська державна лікарня забезпечена в повній мірі – 2800 доз.

Робота з проведення щеплення собак та котів триває. У разі виявлення тварин, які викликають підозру захворюваності на сказ, мешканці можуть звертатися до Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини за телефонами: 6-10-23, 6-53-34, у разі виявлення таких тварин на території району - до Білоцерківської державної районної лікарні ветеринарної медицини – за телефонами 6-20-73, 6-13-63.