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Перегляд тарифу на проїзд відклали до 1 травня

  • Четвер, січ. 31 2019
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Людей прийшло стільки, що зайти в сесійну залу змогли не всі Людей прийшло стільки, що зайти в сесійну залу змогли не всі

31 січня відбулася 65 сесія БМР, на якій ухвалили відтермінувати рішення виконкому від 15 січня 2019 року про підвищення тарифу на проїзд у маршрутках та тролейбусах до 1 травня 2019 року.

На сесію прийшли мешканці міста, які сподівалися на те, що їх почують ще зранку, адже сесія повинна була розпочатися о 10:00, проте міський голова Геннадій Дикий переніс засідання до 15:00.

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Під час обговорення цього питання виступили голова ГО "Біла Церква Разом" Микола Бабенко, народні депутати Хвіча Маперашвілі та Сергій Каплін, депутат Київської обласної ради Сергій Поліщук, депутати Білоцерківської міської ради Андрій Король, Володимир Бабенко, Володимир Панасов та Василь Савчук.  

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Після 1, 5 годинної дискусії, яка супроводжувалася перекрикуванням, галасом і часто некоректними висловлюванням на адресу одне одного, депутати дійшли думки, що потрібно відтермінувати рішення виконкому не до 1 березня, а до 1 травня 2019 року на час проведення громадської експертизи. Хоча присутні вимагали взагалі скасувати рішення виконкому.

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