Мерію "підперли" маршрутками

Акція розпочалася о 9:30, а напередодні о 18:00 стало відомо, що міський голова Геннадій Дикий переніс початок сесії, яка має відбутися цього дня, з 10:00 на 15:00. Причину знайшов дуже «вагому»: йому потрібно бути на засіданні колегії КОДА по земельним питанням. Такі аргументи видаються жалюгідними. Адже, по-перше, у мера є профільний заступник по земельним питанням, який може відвідати засідання колегії, а якщо вже так дуже потрібна присутність міського голови, то сесію може провести секретар ради. Тож ніякої причини, окрім як небажання почути людей, для перенесення сесії не було.

Більше того такий «трюк» міська влада провернула і по засіданню виконкому, яке мало розпочатися о 15:00, але помітивши, що на засідання збираються прийти громадяни, його раптово перенесли на 17:00. Саме на цьому засіданні виконкому 23 січня відтермінували підвищення вартості проїзду до 1 березня.

Поліція та "Муніципальна варта" за виконкомом контролює порядок

Організатором мітингу стала ГО «Біла Церква Разом», керівник якої Микола Бабенко сказав на мітингу: «Протягом останніх двох років в країні йде децентралізація, міста і села отримали величезні кошти і таке рішення мало б дати нове життя населеним пунктам, зокрема і Білій Церкві. Але виходить, що в деяких містах влада скористалася грошима так як треба, а в деяких ці додаткові кошти дають можливість місцевим кланам ставати ще більш зажерливими, а людей перетворювати на овець, з яких стрижуть останні копійки.

Ви бачили наші розслідування щодо заробітків перевізників. Я не пам’ятаю, коли це було таке, щоб у Білій Церкві на мирний протест, мирну акцію влада не вийшла, а натомість понаставляли маршрутки, щоб відстояти своє право на надприбутки.

Ми всі зібралися для того, аби помогти нашим депутатам скасувати на сесії рішення виконкому про підвищення вартості проїзду до 7 грн. Уже зареєстровано 4 проекти рішення на цю тему. Але мер з головами фракцій пішов на «договорняк», щоб не було скасування рішення виконкому, а лише відтермінували підвищення на час проведення так званої експертизи. Ми пропонували міському голові провести експертизу ще місяць тому, тоді ніхто нас не чув».

Також звернувся до присутніх член ГО «Біла Церква Разом» Сергій Сириця. «Місто Тернопіль, Івано-Франківськ, Черкаси після акцій протесту мають вартість проїзду на рівні 4-5 грн. Чим ми гірші? Нічим! Ганьба такій владі! Мер - боягуз, бо він переніс виконком і переніс сесію. Маршрутчики перекрили площу перед виконкомом. Так роблять тільки ті, хто боїться, а життя вимірює коштами. Головне – набити кишені, їх не цікавить, чи можуть люди платити. Обліку пасажирів немає. Документів немає. Ми повинні показати, що люди не бидло, ми повинні покласти такій практиці край», - сказав активіст.

Виступила на мітингу також Ірина Удовена, голова ГО «Народна Вимога»: «Юрій Нестерчук заявив, що він бере в лізинг нові автобуси, але за це треба заплатити. Не своїми коштами, а коштами громади. І вони вирахували що проїзд буде 9 грн, але вони над нами «змилувалися» і поставили 7 грн. Як тільки «Транссіті» прийшов у місто, почали зростати тарифи. Заступник мера Олександр Поляруш сказав, що перевізникам не вистачає на ковбасу, м'ясо й хліб. Шановний Олександр Поляруш, якщо у ваших водіїв маленька зарплата, то це не проблеми населення міста. Нехай члени виконкому запитають у перевізників, чому у них мільйонні доходи. Пан Нестерчук, якщо вам не подобаються 5 грн, йдіть з нашого міста. Чого ви сюди прийшли? Чого лізете липкими руками в кишені людей? Наш міський голова навіть не мужчина, бо він не вийшов і не сказав, чому підвищується тариф».

Звернулися до присутніх також громадський активіст Віталій Блінов, який звернув увагу на важливість статуту міста та народний депутат Сергій Каплін, який зазначив, що боротьба громадян проти завищених тарифів абсолютно правомірна. «Якщо вам хтось буде розповідати, що по 5 грн не можна їздити, то ви приводьте їм у приклад Полтаву. Як тільки мій помічник Олександр Шамота став мером Полтави, після рішень судів відразу зменшив проїзд на 30% і сьогодні у Полтаві проїзд коштує 2 грн у тролейбусі та 4 грн у маршрутці. А до 16:00 всі пенсіонери їздять безкоштовно. Ми повинні вимагати від перевізників білої зарплати, дотримання техніки безпеки, п’яних водіїв не повинно бути. Перевізники повинні платити податки, реально без втаємничень розповідати, яка ж собівартість послуг. Ми повинні перевірити пасажиропотік і не силами тих «експертів», яких залучає мер, що зараз просто по-щурячому втік. Бо коли мова йде про розірвання угоди, перевізники відразу йдуть на переговори. Зараз стоїть черга з бажаючих надавати послуги з перевезення», - вважає Сергій Каплін.

Під мерію приїхали перевізники. Але не виступали, просто охороняли приміщення

Також до присутніх звернулися громадський активіст Павло Лаврусь: «Нам депутати обіцяли «золоті гори», мер обіцяв чудову транспортну реформу, гарні автобуси, покращення сервісу. Пройшов рік – нічого не змінилося. Тільки вартість зростає з 5 до 7 грн ще й цинічно заявляють, що 7 грн – це ж не 9 грн. Нас постійно дурять! Ніхто не рахував скільки реально їздить пасажирів. Перенесли сесію. Це просто цинізм. Вони просто з нас знущаються. Мені повідомили, що й тролейбуси зупиняли, щоб люди не добралися. І перевізники тут стоять. Вони що не на роботі?»

Деякі громадяни вирішили, що "Муніципальна варта" порушує ПДД і тому активно взялися за охоронців

Також поділилася своїм досвідом користування маршрутками член ГО «Факел» Тетяна Однорог: «Я все життя проживаю на вул. Петра Запорожця, нині Івана Кожедуба. Я бачу, що тут є представники цього мікрорайону і вони підтвердять, що у нас не розвинена транспортна система, жахливо ходять маршрутки. Маршрут №25 дуже рідко ходить, втиснутися в машину не можна, сервіс жахливий. Кожного ранку я переживаю, чи моя дитина влізе в ту маршрутки і чи встигне в школу. Хочу підняти питання пільговиків. Маю подругу, яка перенесла три онкологічні операції, вона має посвідчення пільговика і її щоразу принижують водії, кажуть, що вона його купила, бо вона гарно виглядає. Це що пільговик повинен їздити в лахмітті? Я була свідком того, що водій навмисне каже пільговику, що вже в маршрутці є пільговик. Хоча я їхала з кінцевої зупинки і бачила, що не було жодного пільговика. Я питала водія, чого він обманює та не дозволяє людині скористатися своїм право на пільгу. А тому це робиться, що міська влада не може навести лад! У нас достатньо коштів для компенсації проїзду пільговикам, хай мера ці гроші не закопує в плитку, а компенсує їм вартість проїзду».

Зрештою, громадяни вирішили прийти ще раз до виконкому на 15:00, щоб таки достукатися до влади.