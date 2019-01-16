Білоцерківці урочисто зустрічали 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців

26 січня у Білій Церкві відбулося справжнє свято – місто урочисто вітало повернення 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців із зони проведення операції Об’єднаних сил у місце постійної дислокації у Білій Церкві.

Як відомо, упродовж тижня бійці бригади окремими підрозділами поверталися до нашого міста і кожного разу, чи то вдень, чи то вночі їх зустрічали білоцерківці. А сьогоднішній день став особливим, адже до міста для зустрічі ще одного, як кажуть бійці, крайнього підрозділу, приїхав Президент України Петро Порошенко.

Спершу зустріч відбулася на пероні вокзалу, куди прибув ешелон з бійцями та військовою технікою. Після військового вітання з головнокомандуючим, бійці пройшли до площі перед вокзалом, де вже на них очікували рідні та ті побратими, які прибули раніше, а також президентський полк, оркестр та учні гімназії №2, що тримали портрети 116 загиблих бійців 72 ОМБР.

Затим військовослужбовці разом з Петром Порошенком пройшлися вул. Гончара та Олександрійським бульваром до військової частини бригади. Вздовж всього шляху їх вітали жителі міста, які тримали в руках плакати, жовтні та блакитні кульки, прапорці, квіти. Люди вигукували «Слава героям!», «Дякуємо!» та дарували військовим квіти, фотографували на телефон.

На території військового майданчика Президент України з військовослужбовцями вшанував пам'ять її бійців, які загинули захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Української держави від російської агресії. До пам'ятника з написом: «Бійцям 72 ОМБР, славетним нащадкам козацького роду, які полягли у визвольній боротьбі за свою землю» та іменами загиблих військовослужбовців бригади Президент поклав квіти. Присутні вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Затим Петро Порошенко звернувся до присутніх з промовою. «Насамперед, ще раз хочу привітати тих з вас, хто щойно вийшов з району бойових дій, з поверненням додому, в пункт постійної дислокації. Як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України я дякую кожному з вас за ратну службу. За ефективне та професійне виконання свого військового обов'язку», - звернувся Петро Порошенко до військовослужбовців.

Президент нагадав бойовий шлях бригади за час від початку російської агресії проти України. Підрозділи бригади у 2014 році мужньо та самовіддано захищали Маріуполь та Волноваху, брали участь у обороні Донецького аеропорту. Здійснили складний 240-кілометровий рейд вздовж україно-російського кордону до Ізвариного, Свердловська, Червонопартизанська, де близько двох місяців тримали оборону зайнятих рубежів.

У лютому 2015 року героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. У серпні того ж року вели жорстокі бої під Білою Кам’янкою та Новоласпою, в результаті яких вдалося встановити контроль над стратегічними висотами і звільнити значну частину української території.

Фото: сайт Президента України

«Увесь український народ пам’ятає, як українські воїни зі складу бригади у зимові дні 2017 року стали на шляху окупантів під Авдіївкою та продемонстрували свій незламний характер і ні на крок не відступили із займаних позицій під натиском ворога. Усі ми пам'ятаємо як під час тих важких боїв в районі шахти «Бутівка» та за «Авдіївську промзону», у відповідь на провокації ворога, підрозділи бригади провели блискавичну операцію, захопили позиції окупантів та фактично вщент розгромили керовані російськими окупантами сили ворога. Особовий склад бригади більш як півроку так само стійко і впевнено тримав оборонні позиції на «Світлодарській дузі», напрямку звідки бригада щойно повернулася», - сказав Президент України.

Фото: сайт Президента України

За проявлені мужність і героїзм 342 військовослужбовця бригади нагороджено державними нагородами, двоє отримали високе звання Герой України.

26 січня Петро Порошенко також вручив нагороди за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддані дії та зразкове виконання військового обов’язку.

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Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено полковників Руслана Татуся, Сергія Сірченка та лейтенанта Дмитра Гнатюка.

нагороджено полковників Руслана Татуся, Сергія Сірченка та лейтенанта Дмитра Гнатюка. Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено лейтенантів Олену Бєльську, Олександра Шараєвського, старшого солдата Олександра Гордієнка, молодшого лейтенанта Андрія Норова, капітанів Костянтина Руденка, Олександра Щєпка.

нагороджено лейтенантів Олену Бєльську, Олександра Шараєвського, старшого солдата Олександра Гордієнка, молодшого лейтенанта Андрія Норова, капітанів Костянтина Руденка, Олександра Щєпка. Медалі «Захиснику Вітчизни» отримали старший солдат Олександр Заводнюк, сержант Василь Коваль, солдати Володимир Курашов та Едуард Соболевський, старшина Олександр Нестеренко, старші сержанти Володимир Русецький та Віталій Туканов, молодший сержант Олександр Сотник.

Фото: сайт Президента України

Після завершення урочистостей Президент Петро Порошенко ознайомився з умовами проживання військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у новозбудованих гуртожитках у Білій Церкві. Глава держави, зокрема оглянув житлові кімнати та приміщення для приготування та прийому їжі.

Більше інформації та фото див. на сайті Президента України