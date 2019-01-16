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Підвищення вартості проїзду відклали до 1 березня

  • Середа, січ. 23 2019
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Підвищення вартості проїзду відклали до 1 березня

23 січня 2019 року відбулося засідання виконкому БМР, на якому розглянули два питання про призупинення дії рішень виконкому БМР від 15 січня 2019 року про підвищення тарифів на проїзд у маршрутках та тролейбусах.

"За ініціативою та рекомендацією Громадської ради при виконкомі м. Біла Церква, яка вирішила провести громадську експертизу нових тарифів на проїзд у громадському транспорті за участю громадських активістів, представників виконкому та перевізників, прошу підтримати ці рішення. Місяця буде достатньо для проведення такої експертизи", - сказав міський голова Геннадій Дикий.

14 членів виконкому, які були присутні на засіданні, одноголосно підтримали ці два рішення. Отже, підвищення вартості проїзду у маршрутках та тролейбусах відклали на місяць.

Варто нагадати, що попередній склад Громадської ради при виконкомі м. Біла Церква також розглядав питання підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, але тоді на такі поступки міська влада не пішла. Можливо, це вимушений крок під тиском не стільки Громадської ради, як запланованих громадськими активістами мітингів протесту проти підвищення вартості проїзду, запланованих на 24 та 31 січня цього року?

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Опубліковано в Події

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