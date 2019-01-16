Важливо

Білоцерківці відзначили День соборності України

  • Вівторок, січ. 22 2019
  • Автор 
Білоцерківці відзначили День соборності України

22 січня 2019 року виповнюється сторічний ювілей з дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році у Києві.

Офіційно День соборності розпочали відзначати з 1999 року.

lant1

lant3

Але ще у січні 1990 року патріотичні сили організували «живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками, участь в акції тоді взяли від 0,5 до 3 мільйонів українців.

lant4

lant5

Як продовження цієї традиції відтепер щороку відбувається подібний захід в багатьох населених пунктах України, зокрема й у Білій Церкві. Цього року заходи до Дня Соборності України розпочалися мітингом біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, а продовжилися ланцюгом єднання від пам’ятника до портретів Героїв Небесної Сотні у центрі міста.

lant6

lant7

Також відбулася презентація  проекту скульптури «Шлях до Соборності України», яку планують встановити на місці літака, що на проспекті Князя Володимира.

У заході взяли участь учні білоцреківських гімназій №1 та №2, начальник управління освіти і науки Юрій Петрик, начальники ЖЕК-6 та ЖЕК-7 Юрій Кошляк та Юрій Балас, міський голова Геннадій Дикий, члени "Просвіти" Костянтин Климчук та Тетяна Виговська та інші. 

 

SocButtons v1.5
Прочитано 18 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Яке підвищення цін для вас найболючіше?

на комунальні послуги - 88.9%
на проїзд у маршрутках - 0%
на продукти харчування - 5.6%
на одяг - 0%
на відпочинок - 5.6%

Всього голосів: 18
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео