Білоцерківці відзначили День соборності України

22 січня 2019 року виповнюється сторічний ювілей з дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році у Києві.

Офіційно День соборності розпочали відзначати з 1999 року.

Але ще у січні 1990 року патріотичні сили організували «живий ланцюг» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками, участь в акції тоді взяли від 0,5 до 3 мільйонів українців.

Як продовження цієї традиції відтепер щороку відбувається подібний захід в багатьох населених пунктах України, зокрема й у Білій Церкві. Цього року заходи до Дня Соборності України розпочалися мітингом біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, а продовжилися ланцюгом єднання від пам’ятника до портретів Героїв Небесної Сотні у центрі міста.

Також відбулася презентація проекту скульптури «Шлях до Соборності України», яку планують встановити на місці літака, що на проспекті Князя Володимира.

У заході взяли участь учні білоцреківських гімназій №1 та №2, начальник управління освіти і науки Юрій Петрик, начальники ЖЕК-6 та ЖЕК-7 Юрій Кошляк та Юрій Балас, міський голова Геннадій Дикий, члени "Просвіти" Костянтин Климчук та Тетяна Виговська та інші.