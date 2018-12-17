Геннадія Дикого знову обшукали слідчі

Близько 7 ранку слідчі завітали до приватного будинку міського голови, що згодом підтвердила і його дружина в пості на ФБ.
Затим і міський голова Геннадій Дикий зайшов у ФБ, адже прес-конференцій він не дає і офіційно отримати його коментар немає можливості, з підтвердження теми обшуку: слідчі розслідують справу закупівлі недобудоваго приміщення за 24 млн. грн субвенції з державного бюджету. Як відомо, ця будівля на вул. Театральна, 5, місяць до цього продавалася між фізичними особами по ціні 4, 5 млн. грн. Яким чином вона за місяць подорожчала майже на 18 млн. грн, цікавило громаду міста.
Саме це й перевіряє НАБУ.
Про білоцерківські події вже знає вся Україна. Але традиційно жодного прихильного до мера місцевого ЗМІ у мерії не було, їм, очевидно, таке нецікаво.