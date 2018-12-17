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Геннадія Дикого знову обшукали слідчі

  • Середа, січ. 09 2019
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Геннадія Дикого знову обшукали слідчі

У міського голови Геннадія Дикого, схоже, з'явилася нова традиція: розпочинати рік з обшуків. Якщо у лютому 2018 року в його кабінеті проводили обшуки працівники ДФС, то вже сьогодні, 9 січня, завітали для обшуку працівники НАБУ. Причому з самого ранку провідали мера у його приватному помешканні, а вже потім обшукували кабінети в мерії.

Близько 7 ранку слідчі завітали до приватного будинку міського голови, що згодом підтвердила і його дружина в пості на ФБ.

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Затим і міський голова Геннадій Дикий зайшов у ФБ, адже прес-конференцій він не дає і офіційно отримати його коментар немає можливості, з підтвердження теми обшуку: слідчі розслідують справу закупівлі недобудоваго приміщення за 24 млн. грн субвенції з державного бюджету. Як відомо, ця будівля на вул. Театральна, 5, місяць до цього продавалася між фізичними особами по ціні 4, 5 млн. грн. Яким чином вона за місяць подорожчала майже на 18 млн. грн, цікавило громаду міста. 

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Саме це й перевіряє НАБУ.

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Про білоцерківські події вже знає вся Україна. Але традиційно жодного прихильного до мера місцевого ЗМІ у мерії не було, їм, очевидно, таке нецікаво. 

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Опубліковано в Події

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