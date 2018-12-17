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Графік руху маршруту №25 змінено

  • Середа, січ. 09 2019
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Графік руху маршруту №25 змінено

З 1 січня 2019 року внесені зміни в графіки руху автобусного маршруту № 25 «вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ -Одеса (Одеська траса)»

Автобусний маршрут

Найменування кінцевої зупинки

Час відправлення робочі дні

Найменування кінцевої зупинки

Час відправленні  вихідні та святкові дні

№25

Автомагістраль «Київ-Одеса»

06.00 – 08.00 - -20 хв.

17.00 – 18.00 -15 хв.

вул. Василя Стуса

 

5.45 – 7.00 -15 хв.

7.05 – 8.00 -20 хв.

8.05 -19.55 – 10 хв.

20.35

21.15

 

№25

 

вул. Мельника

8.10 – 17.00 – 10 хв.

17.15 – 18.00 – 15хв.

18.10 – 20.00 – 10 хв.

21.10

21.50

За матеріалами сайту БМР

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