|
Автобусний маршрут
|
Найменування кінцевої зупинки
|
Час відправлення робочі дні
|
Найменування кінцевої зупинки
|
Час відправленні вихідні та святкові дні
|
№25
|
Автомагістраль «Київ-Одеса»
|
06.00 – 08.00 - -20 хв.
17.00 – 18.00 -15 хв.
|
вул. Василя Стуса
|
5.45 – 7.00 -15 хв.
7.05 – 8.00 -20 хв.
8.05 -19.55 – 10 хв.
20.35
21.15
|
№25
|
вул. Мельника
|
8.10 – 17.00 – 10 хв.
17.15 – 18.00 – 15хв.
18.10 – 20.00 – 10 хв.
21.10
21.50
Графік руху маршруту №25 змінено
- Середа, січ. 09 2019
- Автор bc-news
З 1 січня 2019 року внесені зміни в графіки руху автобусного маршруту № 25 «вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ -Одеса (Одеська траса)»
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