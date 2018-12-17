Біла Церква - 2018: підсумки року

2018 рік завершується. Яким він був для Білої Церкви, якими подіями запам’ятався, що приніс хорошого чи поганого білоцерківцям? Чи все обіцяне виконала міська влада? Спробуємо проаналізувати!

Обрання сімейного лікаря

У 2018 році білоцерківці, як і всі українці, відчули медичну реформу на собі. Їм довелося обирати сімейного лікаря та підписувати з ним декларацію. У нашому місті з цим упоралися більше половини жителів. Упродовж року запрацював онлайн-запис на прийом до лікаря спершу в ЦПМД №1, а потім вже й в ЦПМД№2, що сподобалося першим користувачам такого сервісу. Також цього року в Білій Церкві були відкриті дві нові амбулаторії сімейної медицини на масиві Леваневського.

Перевезення пільговиків у маршрутках

26 січня 2018 року у Білій Церкві підвищили вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах: до 5 грн у маршрутках та 4 грн у тролейбусі. Наприкінці 2018 року перевізники знову вимагають від влади підвищення проїзду: до 7 грн у маршрутках та 5 грн у тролейбусі.

Також змінився порядок оплати пільг. У квітні Кабінет міністрів видав постанову, у якій говориться, що до 1 червня 2018 року обласні державні адміністрації мають затвердити розміри щомісячних виплат пільговикам. Кожен регіон має визначити середню вартість поїздки саме в цій області і, вже виходячи з рівної кількості поїздок, затвердити мінімальну гарантовану суму виплати. Постановою Уряду визначено соціальний мінімум, який обов’язково має бути монетизований – це 30 поїздок на місяць на різні види транспорту. За підрахунками Мінсоцполітики, в середньому на людину в місяць на проїзд потрібно 150-200 гривень. Ці кошти можуть надходити на рахунки пенсіонерів та пільговиків. «Місцеві бюджети зросли вдвічі – з 146,6 млрд грн у 2016 році до 231 млрд грн у 2018-му. Тому аргументи про брак коштів на монетизацію пільг на проїзд урядом не сприйматимуться», - говориться в повідомленні Кабміну.

Однак упродовж року обласна та місцева влада не зробила жодних кроків, щоб монетизувати пільги. Лише спільно з перевізниками визначили категорії пільговиків, яких водії маршруток мають брати без обмежень, а яких – лише по два пільговика за рейс. Також не ввели «Муніципальна картку білоцерківця», а маршрутки не обладнали валідаторами, а тому не можливо провести точний облік перевезення пільговиків. Відтак, конфлікти пільговиків та перевізників у Білій Церкві лишаються нормою.

Послуги ЖЕКів подорожчали

З 1 лютого 2018 року послуги КП БМР ЖЕК № 1, 6, 7 подорожчали в середньому на 32%. До цього вони піднімалися 22 серпня 2017 року. Громадський активіст Микола Бабенко подав до суду та виграв позов, за яким рішення виконкому БМР про подорожчання послуг ЖЕКів, вважається не дійсне. Міська влада подала апеляцію.

Зустріч з обраними та безпечними журналістами

Єдина прес-конференція міського голови

15 січня відбулася прес-конференція міського голови Геннадія Дикого. Як виявилося, єдина для всіх ЗМІ в 2018 році. Надалі мер заявив, що не хоче спілкуватися з журналістами, які на його думку, заангажовані. Тож отримати відповідь можна лише через письмові запити, на які влада також відповідає невчасно. 27 грудня міський голова зібрав у своєму кабінеті журналістів тільких тих видань, які вважає безпечними для себе та провів умовну прес-конференцію.

А ось так тікає мер від журналістів, які запитують про обшуки в його кабінеті

Обшуки у кабінеті мера

27 лютого у кабінеті міського голови Геннадія Дикого правоохоронці проводили обшуки. Це була спільна операція СБУ, ДФС та прокуратури. Мова йшла про підозру у відмиванні бюджетних коштів через фіктивні фірми під час проведення тендерів. Наступний обшук відбувся в серпні 2018 року у відділі капітального будівництва Білоцерківської міської ради, а також ще на 14 об’єктах, пов’язаних з його роботою, слідчі Державної фіскальної служби України проводили обшуки. У податківців виникли підозри в тому, що посадовці відділу капітального будівництва в обхід законодавства оптимізували податкове навантаження, інакше кажучи «відмивали» бюджетні гроші. Слідчі виявили документи, які вказують на фінансові махінації. Розслідування тривають. Мер назвав обшуки «фарсом».

Відеокамери не запрацювали

8 лютого у Білій Церкві відбулося засідання робочої групи Smart City:Біла Церква, яке провів керуючий справами виконавчого комітету міської ради Сергій Постівий. Тоді обговорювали стан виконання проектів щодо впровадження систем відеоспостереження в Білій Церкві.

Станом на вересень, як видно зі звіту мера, у місті підключено 7 камер відеонагляду, серед яких є камери з функцією розпізнавання номерних знаків автомобілів та вимірювання швидкості руху транспортних засобів. «Наразі завершуються підготовчі роботи з будівництва периметральної системи відеонагляду міста з підключенням додатково 24 розумних відеокамер», - йдеться у звіті. Чому за рік їх не встановили, невідомо. Можливо, мер звернув увагу на той факт, що програмне забезпечення для відеокамер має російське походження, адже належить компанії «Axxonsoft».

22 березня до міського голови Геннадія Дикого з цього приводу завітали представники «Національного корпусу», які вимагали від мера припинити співпрацю з цією фірмою, бо вважали, що відео з Білої Церкви може передаватися в Російську Федерацію. Мер Білої Церкви такому візиту був не радий.

Нещодавно, КП БМР «Муніципальна варта» виставила у соцмережі пост з проханням допомогти знайти правопорушника, який розстріляв кілька скляних зупинок у Білій Церкві. На відео з камер спостереження не видно ані номерного знаку машини, ані марки авто. Ось такі камери наразі працюють в Білій Церкві.

Муніципальна варта слідкує… за капітальним ремонтом

У 2018 році в місті запрацювало комунальне підприємство «Муніципальна варта»: штат 42 особи, з них – 21 особа - охоронці. Спершу планувалося, що підприємство буде допомагати поліції боротися з правопорушниками. І цю функцію «муніципали» виконують: проведено 68 патрулювань з поліції, складено 64 адміністративних протоколи, здійснено 54 виїзди на виклики, затримано 3 осіб. Але з часом у підприємства з’явилися дивні функції, як-то технічний нагляд за капітальним ремонтом пасажирського ліфта…Чи є спеціалісти, які в цьому розбираються, в штаті МВ, питання риторичне…

Мітинги проти підвищених тарифів

2018 рік запам’ятається як рік протестів білоцерківців проти безкінечного підвищення тарифів: на послуги водопостачання та водовідведення, опалення, проїзду у громадському транспорті, послуги ЖЕКів, ритуальні послуги та послуги РАЦС. Так, 13 лютого біля приміщення Білоцерківської міської ради відбувся мітинг з вимогою знизити тарифи на проїзд у транспорті та послуги ЖЕКів, повернути водоканал у комунальну власність, знизити поріг для закупівель до 3000 грн тощо. Мітинг організував громадський активіст, член Громадської ради при виконкомі БМР Павло Лаврусь. Це була не перша його акція. Двічі Павло роздавав інформаційні матеріали в палатці "СТОП КОРУПЦІЇ МЕРА".

Ремонт Горбатого мосту

Нарешті у 2018 році міська влада приступила до ремонту Горбатого мосту, якому вже 80 років. Вартість робіт – 28, 97 млн. грн. Підряд виграла азербайджанська фірма ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ». Роботи по ремонту мосту фінансуються з міського бюджету. компанією «Alke Insaat Sanaye ve Ticaret» з Азейрбайджану володіє Бабаєв Расим Галібіят огли. Він уперше виграв державний тендер в Україні в червні 2017 року на ремонт Солом'янського шляхопроводу у Києві. За розслідування сайту "Наші гроші", компанія азербайджанців при цьому віддала половину вартості підряду фірмі, яку заснував колишній бізнес-партнер тестя екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. До того ж ціни у азербайджанців на деякі роботи були завищеними.

Нагадаємо, мешканці вул. І. Мазепи (Щорса), Фастівської, Привокзальної та Першотравневої неодноразово вимагали від влади перекрити рух для вантажівок їхніми вулицями, адже руйнуються оселі.

Завершити реконструкцію планували до кінця 2018 року, але вже очевидно, що обіцяне – не буде виконано.

Ліквідація, подвоєння та переїзд музичних шкіл

У квітні 2018 року на сайті Білоцерківської міської ради з'явився проект рішення про ліквідацію Білоцерківської дитячої музичної школи №2 та Білоцерківської музичної школи №3, на базі яких планується створити новий заклад - Білоцерківська школа мистецтв №2. Таке рішення було повною несподіванкою для викладачів шкіл, учнів та їх батьків.

Упродовж літа батьки учнів шкіл та педагогічні колективи боролися з таким рішенням. Долучалися й народні депутати. У підсумку: музична школа №2 переїхала в інше приміщення, де батькам довелося терміново своїми силами робити косметичний ремонт, адже влада змогла лише замінити вікна. У приміщенні, де була розташована музична школа №3, тепер діє дві школи – музична школа №3 та школа мистецтв №3. Оскільки педагоги музичної школи №3 оскаржили у суді рішення влади про її ліквідацію. А тому терміново довелося з міського бюджету в грудні виділити додатково 800 тис грн на зарплату педагогам новоствореної школи мистецтв №3.

Послуги ТОВ «Білоцерківвода» подорожчали

Послуги концесіонера дорожчають раз у півроку. Так, у липні 2018 року містяни отримали нові тарифи на водопостачання та водовідведення, а саме: 24, 94 грн за куб м при колективних договорах та 27, 6 грн за куб м при індивідуальних договорах. Попередній раз тариф піднімався у грудні 2017 року. Для порівняння вартість аналогічної послуги в Києві становить 19, 60 грн за куб м

Також депутати міськради у червні вирішили прийняти програму закупівлі та оснащення багатоповерхових будинків Білої Церкви вузлами комерційного обліку холодної води упродовж 2018-2019 років за кошти міського бюджету на суму 20 млн. грн. Встановити їх мають до 1 серпня 2020 року. Закон про комерційний облік комунальних, прийнятий 22 червня 2017 року, передбачає обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води. І лише по ним, а не по квартирним лічильникам відбуватиметься обрахування наданої послуги. Обсяг, визначений за допомогою загальнобудинкового вузла, буде розподілятися між споживачами пропорційно до показань квартирних лічильників. Проте наразі Кабмін не прийняв методику цього пропорційного розподілу. Також з 1 травня 2019 року почнуть накладати штрафи за несвоєчасну сплату комунальних послуг почнуть діяти.

Земельний податок: «недоопрацювала» влада – заплатили громадяни

Влітку білоцерківці почали отримувати повідомлення від ДФС щодо сплати земельного податку. В середньому – 560 грн за сотку. Від сплати звільнені лише кілька категорій населення, у тому числі пенсіонери за віком. А от ті пенсіонери, які вийшли на пенсію по чорнобильському посвідченню, мусіли сплатити сповна. Міський голова Геннадій Дикий заявив, що це «не доопрацювання» , адже чиновники упустили момент, що з Білої Церкви зняли чорнобильську зону. 12 липня депутати знизили ставку земельного податку на присадибні ділянки з 1, 5% до 0, 1%. Проте це вже не мало жодного сенсу. ДФС повідомила, що «заднім числом» розмір ставок не змінюється. Отож, за помилки влади розплатилися містяни.

Білоцерківець Тарас Поздній підкорив Еверест

14 травня українська експедиція в складі Тараса Позднія, Романа Городечного та Дмитра Семеренка піднялася на Еверест. Найприємніше те, що серед них був біло церківець – 29-річний Тарас Поздній! Він став 22 українцем, який піднявся на найвищу гору світу. Підйом обійшовся йому в $35 тис.

Шлюбний рекорд не оминув Білої Церкви

8 та 18 серпня 2018 року наречені скористалися нагодою укласти шлюб у "магічну дату", адже 8 - знак безкінечності, отже молодята вірять, що шлюб їх буде міцним і довічним. 8 серпня у Білій Церкві зареєстрували шлюб 28 пар, а 18 серпня – 26 пар, при цьому дві з них скористалися послугою «шлюб за добу». Білоцерківський міськрайонний відділ ДРАЦС ГТУЮ у Київській області підготувалися до «магічних дат», створивши відповідні фотозони біля БК «Сільмаш» та у приміщенні РАЦСу. Також наречених пригощали тістечками з надписом «шлюбний рекорд 2018».

Кращі екскурсоводи Білої Церкви

Вперше у Білій Церкві відбувся конкурс на кращого екскурсовода міста. Ними стали Олена Ткач (І місце), Ярослав Семашко (2 місце), Марина Классіна (третє місце). Переможцям вручили грошові винагороди

ОСББ активніше беруть «теплі кредити»

Білоцерківські ОСББ активніше беруть «теплі кредити» на заміну вікон у під’їздах, утеплення стін, цокольного поверху, встановлення індивідуальних теплових пунктів. Держава та місто мають відшкодовувати їм по 40% кредиту. Держава відшкодовує вчасно, а місто – із затримкою. Так, у 2018 році невчасно отримали відшкодування будинки за адресою О. Гончара, 11 та Некрасова, 46а, які замінили вікна. Сталося це тому, що по програмі підтримки ОСББ та ЖБК, місто мало би закласти на це 7 млн грн, а заклали всього 1, 2 млн. грн. На 2019 рік місто мало би закласти вже 10 млн. грн, а заклали – 2,7 млн. грн. Тим не менше, ОСББ не здаються. Наразі в черзі на компенсацію кредиту, витраченого на утеплення будинку, знаходяться ОСББ «Дачний» (індивідуальний тепловий пункт, заміна вікон, утеплення цокольного та технічного поверхів), ОСББ «Партизанська 18», ОСББ «Оберіг 77» (заміна вікон у під’їздах), ОСББ «Шинник» (заміна вікон у під’їздах, встановлення індивідуального теплового пункту). Загальна сума боргу міста перед ОСББ становить 1, 23 млн. грн. За час затримки люди змушені самостійно сплачувати проценти за користування кредитними коштами. Борг погасили лише 20 грудня.

Купівля року

У серпні депутати БМР разом з мером вирішили витрати 24 млн. грн державної субвенції на закупівлю недобудованого приміщення за адресою Театральна, 5 під облаштування ЦНАПу. Наміри хороші, тільки от вартість купівлі викликала багато запитань. Адже перед початком сесії всі депутати отримали копію договору купівлі - продажу цього недобудованого приміщення, де вказано, що балансова вартість приміщення станом на 4 липня 2018 року становить… 4 437 576 грн. Питання просте: як за місяць будівля могла вирости в ціні з 4, 5 млн. грн аж до 24 млн. грн. Проте це не зупинило ані мера, ані депутатський корпус. Заступник міського голови Валерій Гнатюк зазначив, що на ремонт приміщення треба буде знайти ще 50 млн. грн.

Собаки лишилися без обіцяного притулку

На першій своїй прес-конференції міський голова Геннадій Дикий пообіцяв, що до червня 2016 року у місті запрацює притулок для тварин. Обіцяного не виконав до сих пір. Вартість притулку у мера постійно зростає: то 18 млн грн, то 40 млн. грн. Зрештою мер змінив думку і заявив, що притулок все одно всіх тварин не вмістить та не вирішить питання безпритульних тварин на вулиці. Мовляв, треба підвищувати свідомість громадян, щоб не викидали на вулицю котів та собак, а довколишні села – не звозили до міста тварин.

На жовтневій сесії лише змінили Правила утримання тварини у місті Біла Церква: власники тварин повинні обов’язково вживити домашньому улюбленцю мікрочіп та купити жетон з індивідуальним номером та QR кодом (з інформацією про електронну сторінку тварини). Це зумовлено тим, що 71% людей у місті були покусані домашніми тваринами. Завдяки мікрочіпу та жетону вдасться встановити власника тварини та оштрафувати її за неналежне утримання домашнього улюбленця

КАТП-1028 підвищило тарифи

15 листопада на засіданні виконкому прийняли рішення про підвищення тарифів на послуги КАТП-1028 з 1 грудня 2019 року. Перед цим тарифи підвищували у грудні 2017 року. При цьому проблеми з вивозом сміття у місті лишаються.Часто можна побачити переповнені сміттєві контейнери, нема куди здавати негабаритне сміття: сантехніку, старі віконні рами, меблі, одяг. Не вирішується проблема зі збором небезпечних відходів: ртутних ламп, гальваніки.

«Білоцерківтепломережа» підвищила тарифи

7 листопада в актовому залі КП БМР «БЦТМ» відбулося перше відкрите обговорення проекту тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів приблизно на 22%. Підвищення аргументувалося тим, що зросла ціна на газ. Під час обговорення було запропоновано підвищити тарифи на опалення: з 1301, 76 грн за 1 Гкал до 1665,12 грн за 1 Гкал для будинків з тепловими лічильниками та з 33, 29 грн за кв м до 48,61 грн за кв м для будинків без теплових лічильників. 4 грудня відбулося друге обговорення підвищення тарифів, на яке масово приїхали жителі міста. У підсумку тариф зріс на 16%. Зокрема, 1550,83 грн за 1 Гкал для будинків з лічильниками та 39,66 за кв. м. для будинків без лічильника. Також міський голова Геннадій Дикий наполіг та провів через виконком і сесію міськради рішення про звільнення керівника КП БМР «Білоцерківтепломережа» Михайла Вакуленка, якого призначив на цю посаду у березні 2018 року.

Обмежено продаж алкогольних напоїв та пива

29 листопада Білоцерківська міська рада прийняла рішення про обмеження продажу пива, алкогольних та безалкогольних напоїв вин столових на території Білої Церкви суб'єктами підприємницької діяльності (крім закладів ресторанного господарства) у період з 22:00 до 10:00 щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні. Контролювати виконання рішення буде поліція, Муніципальна варта та торговий відділ. Наразі, цієї норми дотримуються лише великі супермаркети. Наливайки спокійно наливають без усіляких часових обмежень.