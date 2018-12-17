У Білій Церкві вшанували золоті подружні пари

26 грудня у приміщенні Будинку урочистих подій відбувся вечір вшанування сімейних пар міста, які прожили у подружжі 50 та більше років, а відтак вже справили золоте весілля.

В урочистостях взяли участь Коваленки Віра Антонівна та Віктор Антонович (50 років разом), Зданевичі Зінаїда Олександрівна та Анатолій Васильович (50 років разом), Ватаманюки Тетяна Іванівна та Василь Іванович (50 років разом), Швецькі Анна Олександрівна та Віктор Борисович (50 років разом), Матусевичі Олена Іванівна та Ігор Степанович (51 рік разом), Малютіни Надія Миколаївна та Анатолій Петрович (50 років разом).

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Привітати ювілярів прийшли їх близькі, родичі, друзі, а також міський голова Геннадій Дикий. Подружні пари пройшли під рушниками перед тим, як зайти до святкового залу та сісти за столики. Частували ювілярів печивом, цукерками, чаєм.

Після вітального слова від мера та вручення подарунків золоті пари випили по келиху шампанського та закружляли у вальсі, пригадуючи свій перший шлюбний танок. А затим про кожну подружню пару розповіла ведуча заходу: де народилися, як перетнулися їх життєві стежини, як і коли зрозуміли, що закохалися, де працювали, скільки мають дітей, внуків. При цьому кожне подружжя ділилося рецептами міцності шлюбу.

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Також привітала своїм співом винуватців свята маленька білоцерківчанка Вероніка Морська, а затим усім парам вручили символи сімейного вогнища та світлини на згадку.

БЦ News вітає золоті подружні пари Білої Церкви та зичить довго віку разом і при здоров'ї!