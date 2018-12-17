Двоє білоцерківчан святкують свої 100-літні ювілеї

12 грудня за дорученням міського голови Геннадія Дикого начальник управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради Тетяна Велігорська привітала жительок нашого міста, яким цього дня виповнилося по 100 років – Хрипко Варвару Єгорівну та Григор Катерину Харитонівну.

Ювіляркам були вручені вітальні адреси від міського голови, а також одноразова грошова допомога та квіти – з побажаннями щастя, міцного здоров’я, радості, поваги від рідних та близьких.

Хрипко Варвара Єгорівна народилася у с.Рубіжне Ворошиловоградської (Луганської) області. Працювала на взуттєвій фабриці касиром, трудовий стаж – більше 40 років. Має двох дітей, трьох онуків та трьох правнуків.

Катерина Харитонівна Григор народилася в с.Заріччя Київської області. Працювала лікарем у Білоцерківській інфекційній лікарні, трудовий стаж становить 58 років. Має трьох дітей, чотирьох онуків та чотирьох правнуків. Інвалід війни І групи, ветеран праці, учасник партизанського руху під час Другої Світової війни. Має низку нагород.

Відповідно до Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради 1114-35-VIІ від 07 вересня 2017 року, ювілярки отримуватимуть щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 200 грн. Нині в місті проживає 3 особи, які перетнули 100-річну межу.

За матеріалами сайту БМР