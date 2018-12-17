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З Днем місцевого самоврядування

  • П'ятниця, груд. 07 2018
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З Днем місцевого самоврядування

Шановні колеги-депутати, представники виконавчих органів місцевого самоврядування! Прийміть найщиріші вітання з Днем місцевого самоврядування!

Цей день недарма вважають однією з найважливіших дат, пов'язаних з розбудовою нашої державності та демократії. Адже з місцевої ініціативи починається розвиток усієї держави. І кожен розуміє, що майбутнє України, майбутнє кожної громади неможливе без розвитку місцевого самоврядування.

Білоцерківці разом - єдина громада, яка вирішує нагальні проблеми міста, забезпечує його сьогодення та впевнені кроки у майбутнє. Зичимо всім, хто працює на користь місцевої громади, відстоює її інтереси - здоров'я, миру, достатку.

Хай тверда віра у світле майбутнє Білої Церкви додає нам усім сили та наснаги, наполегливості в реалізації планів на благо рідного міста!

З повагою депутати Білоцерківської міської ради-члени фракції Партії «БПП «Солідарність»

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